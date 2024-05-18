أبطال أفريقيا: تعادل الترجي والأهلي ذهابا والحسم في القاهرة

تأجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا إلى لقاء العودة في القاهرة، بعدما خرجت مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري بالتعادل السلبي.

فرض التعادل السلبي نفسه على المواجهة بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري مساء السبت (18 مايو/ أيار 2024) على ملعب "حمادي العقربي" في رادس في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة على المرميين، حيث لم يتعرض الحارسان مصطفى شوبير وأمان الله مميش لاختبارات حقيقية ليتأجل الحسم لمباراة الإياب يوم السبت المقبل 25 أيار/مايو الجاري على ستاد القاهرة، حيث يبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر القياسي في تاريخه، بينما يطارد الترجي لقبه الخامس والأوّل منذ 2019.

وأظهر الفريقان قوة دفاعية كبيرة حيث خرج الترجي بشباك نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل 8 مباريات على التوالي للأهلي بشباك نظيفة وتعادل الفريقان للمرة التاسعة في تاريخ مواجهات الفريقين منها خمسة تعادلات سلبية.

وحافظ الأهلي على سجله الإيجابي في رادس بتحقيق فوزين وتعادل في آخر ثلاث زيارات إلى معقل الترجي، كما حقق الفريق المصري رقما قياسيا برصيد 21 مباراة متتالية بدون هزيمة في دوري الأبطال ليكسر الرقم المسجل باسم الترجي التونسي.

ويتطلع الأهلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة العودة للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، أما الترجي فيطمح في تحقيق مفاجأة وانتزاع اللقب القاري من قلب القاهرة.

ويتكرّر النهائي بين العملاقين المصري والتونسي للمرة الثالثة، بعد 2012 عندما تفوق فريق "الشياطين الحمر" 3-2 بمجموع المباراتين، وفي 2018 حينما قلب فريق "باب سويقة" تأخره في القاهرة 1-3 وفاز في رادس 3-0 ليتوج بلقبه الثالث.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة الخامسة توالياً (رقم قياسي) والسابع عشر في تاريخه، مثبتاً تخصصه في المسابقة القارية.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)