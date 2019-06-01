أبطال أفريقيا.. إعادة نهائي الترجي والوداد خارج تونس

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء (الخامس من حزيران/يونيو 2019) إعادة مباراة الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وذلك بعد كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.



وبحسب قرار الاتحاد الأفريقي فإن المباراة ستقام خارج تونس، وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.





وكان الفريق المغربي قد ترك أرض الملعب في مباراة الإياب التي أقيمت في تونس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (فار) التي لم تعمل. وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.

وأكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي: "شروط اللعب والأمن لم تكن قائمة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة. بالتالي، ستعاد المباراة على أرض خارج تونس".

وقال هامل بعد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للاتحاد، الذي استغرق خمس ساعات ونصف في أحد فنادق باريس: "يتعين على الترجي الرياضي إعادة الكأس إلى الأمانة العامة للاتحاد مع الميداليات الموزعة على اللاعبين ما أن يتسلم تبليغا رسمياً بمضمون القرار الحالي".

وأضاف هامل: "ستعاد المباراة بعد كأس الأمم الإفريقية في موعد يحدد لاحقاً. يجب أن تأخذ إدارة المسابقات الإجراء بمقتضى ما تم إقراره اليوم".

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب – د ب أ)