أبرز 5 خضروات يفضل أكلها مطبوخة

عند الحديث عن الخضروات، يتبادر أحياناً إلى ذهن الكثير منا أن تناول بعضها دون طبخ أمر فيه فوائد صحية كبيرة. إلا أن ذلك ليس صائباً دائماً، إذ أن هناك بعض الأنواع من الخضروات، ذات قيمة صحية أكبر عند طبخها. وفي تقرير لها تشير مجلة "فرويندينين" الألمانية إلى أبرز 5 أنواع منها.

الطماطم

أوضحت مجلة "فرويندينين" أن الطماطم، تحتوي على جدار خلوي سميك "خيوط رفيعة" بشكل خاص، ما يصعب من مهمة الجسم في كسره، والاستفادة من الليكوبين المضاد للأكسدة والموجود في الطماطم. وأضافت أن طهي الطماطم يساعد في تقسيم هذا الجدار الخلوي، وتسهيل وصول الليكوبين إلى الجسم.

القرع

يحتوي القرع على الكثير البيتا كاروتين، والذي يتحول إلى فيتامين A ، كما أن الجسم يمتص المواد المضاد للأكسدة بسهولة عند طبخ القرع. وللحصول على فيتامين A يجب تناول القرع مع القليل من الزبدة أو الزيت.

الهليون

أيضاً، يحتوي الهليون على الكثير من الفيتامينات A و C و E.ولكن مثل الطماطم، يحتوي الهليون على جدرا خلوي سميك للغاية. لذلك وحتى يتمكن الجسم من امتصاص المواد القيمة، يُنصح بطهي الهليون أو طبخه على الأقل قبل الاستهلاك.

السبانخ

تعتبر السبانخ من الأطعمة الصحية بشكل كبير للغاية، وتزداد قيمتها الغذائية عند تناولها مطبوخة، حيث تحتوي على الحديد وفيتامين ب المهم للجسم.

الجزر

على غرار القرع، يحتوي الجزر أيضًا على الكثير من بيتا كاروتين. يقال إن المادة لها آثار إيجابية على العينين والجلد. لذلك من المفيد أن نجعل الجسم يمتص البيتا كاروتين قدر الإمكان، وهو ما يتأتى بشكل كبير عن طريق طهي الجزر.

ر.م/و.ب