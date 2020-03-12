 أبرز 5 خضروات يفضل أكلها مطبوخة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.03.2020

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صحة

أبرز 5 خضروات يفضل أكلها مطبوخة

لطالما تباينت الأراء بشأن كيفة تناول بعض الخضروات والطريقة الأفضل لأكلها للحصول على فوائد صحية أكبر. مجلة ألمانية تكشف أبرز 5 خضروات يُفضل تناولها مطبوخة وتشرح السبب.

eco@africa Österreich Gemüse (Arche Noah)

عند الحديث عن الخضروات، يتبادر أحياناً إلى ذهن الكثير منا أن تناول بعضها دون طبخ أمر فيه فوائد صحية كبيرة. إلا أن ذلك ليس صائباً دائماً، إذ أن هناك بعض الأنواع من الخضروات، ذات قيمة صحية أكبر عند طبخها. وفي تقرير لها تشير مجلة "فرويندينين" الألمانية إلى أبرز 5 أنواع منها.

الطماطم

أوضحت مجلة "فرويندينين" أن الطماطم، تحتوي على جدار خلوي سميك "خيوط رفيعة" بشكل خاص، ما يصعب من مهمة الجسم في كسره، والاستفادة من الليكوبين المضاد للأكسدة والموجود في الطماطم. وأضافت أن طهي الطماطم يساعد في تقسيم هذا الجدار الخلوي، وتسهيل وصول الليكوبين إلى الجسم.

القرع

يحتوي القرع على الكثير البيتا كاروتين، والذي يتحول إلى فيتامين A ، كما أن الجسم يمتص المواد المضاد للأكسدة بسهولة عند طبخ القرع. وللحصول على فيتامين A  يجب تناول القرع مع القليل من الزبدة أو الزيت.

الهليون

أيضاً، يحتوي الهليون على الكثير من الفيتامينات A و C و E.ولكن مثل الطماطم، يحتوي الهليون على جدرا خلوي سميك للغاية. لذلك وحتى يتمكن الجسم من امتصاص المواد القيمة، يُنصح بطهي الهليون أو طبخه على الأقل قبل الاستهلاك.

السبانخ

تعتبر السبانخ من الأطعمة الصحية بشكل كبير للغاية، وتزداد قيمتها الغذائية عند تناولها مطبوخة، حيث تحتوي على الحديد وفيتامين ب المهم للجسم.

الجزر

على غرار القرع، يحتوي الجزر أيضًا على الكثير من بيتا كاروتين. يقال إن المادة لها آثار إيجابية على العينين والجلد. لذلك من المفيد أن نجعل الجسم يمتص البيتا كاروتين قدر الإمكان، وهو ما يتأتى بشكل كبير عن طريق طهي الجزر.

ر.م/و.ب

  • BdT Weinberge (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    العنب

    يحتوي العنب على العديد من المكونات القيّمة التي تسهم في تنقية أعضاء الجسم، إذ تتمتع هذه الفاكهة اللذيذة بتأثير مدر للبول، ويساعدنا على خفض الكوليسترول وتنقية الدم، كما أن العنب غني بالمواد المضادة للأكسدة. ولكن تأكد بأن تحرص على التقليل من العنب الذي لا يحتوي على البذور، إذ يحتوي على كمية أعلى من المتوسط من السكر.

  • Tomaten auf den Augen (Symbolbild) (Fotolia/olly)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الطماطم

    الطماطم غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذي يدعم نظام المناعة لدينا وينشط أنزيمات الكبد المسؤولة عن تحلل السموم. يمكن لفيتامين سي تحييد السموم غير المرغوب فيها مثل السيانيد والفورمالديهايد والأسيتالديهيد والنيتروسامينيز والنيكوتين.

  • Illustration: Spritze in Zitrone (picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الحمضيات

    الأمر نفسه ينطبق على ثمار الحمضيات التي تحتوي أيضاً على كميات كبيرة من فيتامين سي. بالإضافة إلى ذلك فإنها تطهر المعدة وتحسين وظيفة القولون. بالمناسبة تعزز الحمضيات إنتاج خلايا الدم والكولاجين الجديدة، مما ينعكس على جمال البشرة.

  • Bündel Pascal-Sellerie (picture-alliance/imageBroker/J. Hubatka)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الكرفس

    وجد العلماء أن الكرفس يحتوي أيضاً على مركبات الفلافونويد كالابيغينين واللوتيولين، التي لا تعمل على تحفيز تشكيل خلايا الدماغ و تعزز الاتصال بينها فقط، بل وتشير الدراسات إلى أنها تمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم. كأس من عصير الكرفس سيكون بمثابة منظف طبيعي لطيف ينظف الجسم من السموم ببساطة.

  • BdT Deutschland Spargel in Südhessen (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    نبات الهليون

    الهليون نبات غني بالغلوتاثيون، الذي يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، حيث يساعد على إزالة السموم من الملوثات وتقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يهاجم خلايانا ويؤدي بنا إلى التقدم في العمر بشكل أسرع. إذا عليك بتناوله بانتظام من أجل شباب دائم.

  • Deutschland Junge Frauen Essen Äpfel (imago/Westend61)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    التفاح

    يقول المثل الإنجليزي: تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً! من المؤكد أن أمعاء الجسم تحب التفاح كثيراً! ما يسمى بـ "الفلافونويدات" يوجد بشكل كبير في قشر التفاح ولبّه. وتساعد هذه المادة الأمعاء في التخلص من المواد السامة. ومن الأفضل تناول التفاح العضوي للتمتع بقشره الخالي من المبيدات الكيماوية أيضاً.

  • Kuchen Gesicht mit roten Zwiebeln (Colourbox)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    البصل

    الكبريت الموجود في البصل يعزز بشكل خاص النبيت الجرثومي المعوي الصحي، كما يدعم الكبد في عملية التخلص من سموم الجسم. 100 غرام من البصل تحتوي على 50 ملغ من الكبريت، وهو ما يعادل حوالي 10 بالمائة من الجرعة اليومية المُوصى بها.

  • Iran Landwirtschaft Granatäpfel (Bildergalerie) (Fotolia/Andriy Goncharenko)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الرمان

    حتى يتمكن الكبد من أداء مهامه بإزالة السموم بنجاح، يجب علينا حمايته وتزويده بـ "الوقود" الضروري لذلك. تعمل مادة "البوليفينول" الموجودة في الرمان كوقود لكبدنا، وتشجع على تكوين إنزيمات الكبد وحماية خلاياه من الإجهاد التأكسدي. كما يذهب العلماء إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكدون أن تناول الرمان بشكل منتظم يمكن أن يخفف من أي تلف للكبد بسبب تناول الكحول أو التدخين.

  • Symbolbild - Petersilie (Colourbox/Me.Norasit Kaewsai)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    البقدونس

    البقدونس طعام رائع ويمنح وجباتنا نكهة لذيذة، كما يمكننا من خلاله إزالة السموم المتجمعة في الكليتين، إذ تساعد مركبات كالأبيول والمريستيسين الموجودة في الأعشاب العطرية على التخلص من الماء الزائد من الجسم، الأمر الذي يحفز بدوره إنتاج البول ويقلل من أعباء العمل على الكليتين.

  • Heilpflanzen Artischocke (CC-BY-SA-Brunswyk)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الخرشوف

    لا يقلل الخرشوف من مستوى الكوليسترول لدينا فحسب، بل ويعمل أيضاً على تعزيز عمل الكبد والصفراء، مما يمنحه قيمة كبيرة لإزالة السموم من أعضاء الجسم.

  • Ananas Symbolbild (Colourbox)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الأناناس

    تساعد ثمرة الأناناس الجميلة في شكلها على إزالة السوائل المتجمعة في الأنسجة بأجسامنا، كما تعمل مكوناته على نقل السموم التي استقرت في أعضاء الجسم من أجل طرحها خارجه.

  • Matcha-Tee (picture-alliance/Arco Images GmbH)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الشاي الأخضر

    للشاي الأخضر الكثير من الفوائد، ومنها أنه يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وللفيروسات، كما يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية ويبطئ عملية الشيخوخة، ويمكنه منع الإصابة بالسرطان. أما غناه بمضادات الأكسدة فيجعله عاملاً فعالاً لإزالة السموم في أعضاء الجسم.

  • Tamarind Getränk (picture-alliance/Bildagentur-online/AGF-Foto)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الكركم

    لآلاف السنين تم استخدام الكركم في الأيورفيدا، وهي منظومة من تعاليم الطب التقليدي في شبه القارة الهندية، لإزالة السموم من الجسم. كما يتمتع الكركم بتأثير إيجابي على المعدة والجهاز الهضمي ويدعم الكبد والصفراء في عملهما الدائم على إزالة السموم. ويمكن استخدامه مع عصير الليمون بسخاء لصنع شراب صحيّ مفيد للصحة.

  • Chilischoten, Ingwer (picture-alliance/imageBROKER/J. Tzu-chao Lin)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الزنجبيل

    يجب ألا تخلو قائمة طعامنا اليومي من الزنجبيل. وتحفز الزيوت العطرية الموجودة فيه الدورة الدموية وتشعرنا بالدفء. كما يسهل عملية هضم الطعام ويساعد على إزالة السموم من الكبد.

  • Gurkensalat mit Joghurt (picture-alliance/Chromorange/J. Beuge)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الثوم

    الثوم تلك الثمرة المعجزة التي تعزز الهضم وتساعد على القضاء على الماء الزائد. كما يذّوب الدهون في أعضاء الجسم. ويمكن أن يساعد في تنقية الأوردة الضيقة في الدماغ والشرايين التاجية.

  • Fit und gesund Frau mit den Karotten (Colourbox/N. Ponomarenko)

    أطعمة تخلصك من سموم الجسم

    الجزر

    الكثير من الحضارات القديمة استخدمت الجزر كعلاج، لما يتمتع به من تأثير كبير في إزالة السموم من الجسم، إذ يحتوي بيتا كاروتين الذي يؤثر كمضاد للجراثيم ويساعد الكبد على تقليل السموم.


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أطعمة تخلصك من سموم الجسم

من الضروري تناول بعض الخضروات والأطعمة الأخرى لدعم أعضاء الجسم التي تعمل على تخليص أجسامنا من السموم المستقرة فيه نتيجة تناول أطعمة أخرى أو التدخين أو شرب الكحول، ما يقينا من الإصابة بأمراض خطيرة. (06.10.2019)  

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