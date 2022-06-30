 أبرز رسامي ألمانيا يتبرع بمئة لوحة للمعرض الوطني في برلين | DW الأخبار | DW | 01.04.2023

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DW الأخبار

أبرز رسامي ألمانيا يتبرع بمئة لوحة للمعرض الوطني في برلين

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