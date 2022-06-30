أبرز رسامي ألمانيا يتبرع بمئة لوحة للمعرض الوطني في برلين

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الرسام Richter قام بخطوة مفاجئة عندما تبرع بمئة من أعماله الهامة على سبيل الإعارة الدائمة لمتحف القرن العشرين الذي مازل قيد الإنشاء في برلين.
رمت ناشطتان بيئيتان لوحة "عباد الشمس" للرسام الهولندي الأشهر فان غوخ المعروضة في لندن بحساء الطماطم، احتجاجا على مشاريع الطاقة والنفط في ظل التغير المناخي. اللوحة التي يعود تاريخها إلى 188، تقدر بـ 84 مليون دولار.
يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بزيارة لبرلين للقاء المستشار شولتس. زيارة تأتي في زمن الأزمات حسب بعض المراقبين، إذ يثير نهج الحكومة اليمينية الإسرائيلية قلق ألمانيا. هنا نظرة تاريخية للعلاقة بين إسرائيل وألمانيا.
لم تخل دورة من دورات معرض الفن العالمي المعاصر في كاسل الألمانية والمعروف بـ "دوكومنتا" من انتقادات. الجدل أخذ بعدا آخر هذا العام بعد عرض عمل فني اعتبر معاديا للسامية. فما قصة هذا العمل الذي تم إخفاؤه بعد الانتقادات؟
أنتج الاتحاد الأوروبي طاقة شمسية هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى، حسب دراسة حديثة. يأتي هذا في وقت حفل معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (إيفا 2022) بحلول ذكية لأزمة الطاقة. فما هي هذه الحلول؟
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