 أبرز حزب إسلامي في الجزائر يوافق على عرض تبون للحوار | أخبار | DW | 30.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أبرز حزب إسلامي في الجزائر يوافق على عرض تبون للحوار

يبدو أن عرض الرئيس الجزائري الجديد عبد العزيز تبون لإجراء حوار بهدف إجراء إصلاحات في البلاد أخذ يلقى آذانا صاغية رغم رفض الحراك الاحتجاجي له. فقد أعلن أبرز حزب إسلامي جزائري موافقته على عرض الرئيس، فماذا بعد؟

الرئيس الجزائري الجديد عبد العزيز تبون.

يبدو أن الرئيس الجزائري تبون كسر حاجز الرفض لمشروعه للحوار.

أعلنت "حركة مجتمع السلم"، أبرز حزب إسلامي في الجزائر، الإثنين (كانون الأول/ 30 ديسمبر 2019) موافقتها على عرض الرئيس الجديد عبد المجيد تبون إجراء حوار لإصلاح الدولة. وقال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري في بيان "سنكون طرفا في الحوار من أجل الإصلاحات إذ تمت الدعوة إليه وسنقدم أفكارنا واقتراحاتنا".

وأكد مقري أن تبون "اختاره جزء من الشعب الجزائري ونحن نحترم إرادة المواطنين، وسنتعامل معه كرئيس للجزائريين كما تعاملنا مع الرؤساء من قبله مهما كان موقفنا من طريقة تنظيم الانتخابات". كما طالب بإعطاء فرصة للرئيس الجديد "ليحقق النجاح"، حسب قوله.

مختارات

انتخاب رئيس جديد للبلاد ساهم في تراجع طفيف في عدد المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للمرة 45 في تأكيد إصرار المحتجين على رفض النخبة السياسية القديمة. وفاة قائد الجيش ساهمت ربما أيضا في تراجع عدد المتظاهرين. (27.12.2019)

جرت اليوم مراسم تشييع رئيس الأركان الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح رجل البلاد القوي منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بوصول جثمانه إلى قصر الشعب، يحمله عدد من الضباط وقد لف بعلم الجزائر. (25.12.2019)

وكان تبون قد دعا في 19 ديسمبر/ كانون الأول في خطاب توليه مهامه إلى "طي صفحة الخلافات والتشتّت والتفرقة"، مؤكدا التزامه بـ"بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية". كما عرض على الحراك الشعبي "حوارا جادا من أجل بناء جزائر جديدة".

بيد أن الحراك عارض الانتخابات الرئاسية التي أصر "النظام" على إجرائها لإيجاد خلف لبوتفليقة ووضع حد للأزمة.

في غضون ذلك خرج أربعة نشطاء في الحراك الاحتجاجي في الجزائر من السجن بعدما قضوا أحكاما بالحبس لستة أشهر لإدانتهم برفع الراية الأمازيغية. وبالإجمال خرج قبل أسبوع نحو ثلاثين شخصا بين متظاهر وناشط في الحراك حكم عليهم بالحبس لستة أشهر لإدانتهم بتهم مختلفة، بعضهم مع وقف التنفيذ. ولا يزال نحو 140 شخصا بين متظاهر وناشط وصحافي أوقفوا في إطار الحراك.

وتوتشهد الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير حراكا احتجاجيا شعبيا غير مسبوق ضد النظام القائم في البلاد منذ استقلالها في العام 1962، وقد همّش هذا الحراك الذي لا هيكلية رسمية له الأحزاب السياسية.

ويشار إلى أن "حركة مجتمع السلم" هي أبرز حزب معارض في الغرفة الأولى للبرلمان (34 مقعدا من أصل 462)، وكانت ضمن التحالف الرئاسي الداعم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم تقدّم الحركة مرشّحا للرئاسة ولم تدعم أي مرشّح.

أ.ح/ص.ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 24:33

مسائية DW: الجزائر بعد رحيل القايد صالح.. إلى أين؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: الجزائر بعد رحيل القايد صالح.. إلى أين؟  

مواضيع ذات صلة

Algerien Abdelmadjid Tebboune Wahlsieger Präsidentschaftswahl

برلين تخرج عن صمتها بشأن انتخاب الرئيس الجزائري الجديد 23.12.2019

في برقية تهنئة للرئيس الجزائري الجديد أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها "تقف بقوة إلى جانب الجزائر" في القيام بالتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي والحوار وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الجديد.

الرئيس الجزائري المنتخب يمد يده للحراك من أجل حوار جاد 13.12.2019

تظاهر جزائريون بوسط العاصمة تعبيرا عن رفضهم رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، الذي مد يده للحراك الرافض لنتائج الانتخابات التي اتسمت بنسبة مقاطعة قياسية.

Algerien Proteste

عضو "عنابة" قائد الجيش.. أي تأثير على الحراك وعلى خطط تبون؟ 23.12.2019

رحل قايد صالح وحلّ محله سعيد شنقريحة. لكن من يكون هذا الأخير الذي قفز قبل سنة إلى قيادة القوات البرية؟ وكيف سيتأثر الحراك الشعبي بوفاة أحد أكثر رجال الدولة نفوذا؟ وهل سيستفيد تبون من وفاة حليفه الأول؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  