أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

إخفاق مع تشيلسي مرتين

تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).