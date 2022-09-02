 أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى | جميع المحتويات | DW | 15.09.2022

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رياضة

أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

كان صيفا مشوقا شهد صفقات انتقالات ضخمة من شأنها قلب الأوضاع في العديد من دوريات كرة القدم. الانتقالات شملت لاعبين مشهورين وفرقا أوروبية كبرى في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، فما هي الصفقات الأبرز؟

  • UK Fußball Premier League | Manchester City - Nottingham Forest | Erling Haaland

    الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي

    من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

  • روبرت ليفاندوفسكي

    القناص البولندي إلى برشلونة

    إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.

  • روميلو لوكاكو

    إخفاق مع تشيلسي مرتين

    تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).

  • بول بوغبا

    لا حل إلا العودة ليوفنتوس

    بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.

  • الأوروغوياني داروين نونيز

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


  • UK Fußball Premier League | Manchester City - Nottingham Forest | Erling Haaland

    الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي

    من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

  • روبرت ليفاندوفسكي

    القناص البولندي إلى برشلونة

    إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.

  • روميلو لوكاكو

    إخفاق مع تشيلسي مرتين

    تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).

  • بول بوغبا

    لا حل إلا العودة ليوفنتوس

    بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.

  • الأوروغوياني داروين نونيز

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


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