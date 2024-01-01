أبرز النجوم في بطولة كأس آسيا الـ18 في قطر
من ينسى هدف سالم الدوسري في مرمى الأرجنتين في كأس العالم، أو تألق القطري المعز علي في كأس آسيا 2019؟ ومعهما تبرز أسماء من الأردن والعراق وكوريا الجنوبية واليابان وإيران. إليكم أبرز نجوم هذه النسخة من كأس آسيا.
المعز علي - هداف كأس آسيا 2019
هل يكرر المعز مسيرة التألق في هذه النسخة من كأس آسيا، بعد أن سجل المهاجم القطري 9 أهداف في 7 مباريات في بطولة 2019 في الإمارات، ليقود منتخب بلاده إلى لقبه الآسيوي الأول. حينها أحرز المعز (27 عاما) والمولود في الخرطوم، 4 أهداف في مباراة واحدة ضد كوريا الشمالية في دور المجموعات، لكن ركلته الخلفية المزدوجة التي افتتح بها التسجيل ضد اليابان في نهائي البطولة ستظل خالدة في الذاكرة طويلا.
موسى التعمري – نجم مونبلييه الفرنسي
يلقبونه تارة بـ"ميسي الأردن"، وهناك من يشبهه بالمصري محمد صلاح، لتميزه بالسرعة والمهارة في مراوغة المنافسين. يعد التعمري (26 عاما) أمل المنتخب في كأس آسيا. ويعول المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني على موسى، الذي يتألق في صفوف فريقه مونبلييه الفرنسي منذ انتقاله إليه الصيف الماضي. وقال التعمري: "هدفنا هو التأهل لكأس العالم 2026 والوصول لنصف النهائي في كأس أمم آسيا".
سون هيونغ مين - نجم توتنهام
سيكون سون هيونغ-مين من أبرز نجوم المنتخب الكوري الجنوبي خلال مشاركته في كأس آسيا. وسيتولى نجم توتنهام مهمة قيادة "محاربي تايغوك". سون (31 عاما) يعتبر أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في آسيا على مدار السنوات الخمس الماضية. ويعتقد الألماني يورغن كلينسمان، مدرب المنتخب الكوري، أنه من "حق" المشجعين الكوريين انتظار فوز فريق يقوده سون هيونغ مين للفوز بكأس آسيا بعد 63 عاما من الانتظار.
كيم مين جاي - نجم دفاع بايرن ميونيخ
بعد موسم رائع رفقة نابولي والتتويج معه بلقب الدوري الإيطالي، انتقل نجم دفاع كوريا الجنوبية إلى بايرن ميونيخ الألماني الصيف الماضي، في صفقة هي الأغلى للاعب آسيوي (60 مليون يورو). وفرض كيم (27 عاما) نفسه في التشكيلة الأساسية لمدرب البافاري توماس توخل. والآن يعول عليه المنتخب الكوري كثيرا ليكون صمام الأمان في هذه البطولة القارية.
سالم الدوسري – يتمنى مواصلة التألق في قطر
يحتفظ الدوسري بذكريات جميلة من قطر بعد تسجيله أحد أجمل الأهداف في مونديال 2022 ضد الأرجنتين. وتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2022. يعتبر الدوسري (32 عاما) أحد أفضل لاعبي القارة منذ فترة طويلة، وأحد أقوى لاعبي الهلال. شارك في مباراة لا تنسى مع فياريال الإسباني خلال فترة الإعارة في عام 2018، حيث ساعد فريقه على العودة من تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع ريال مدريد بعد نزوله احتياطيا في الشوط الثاني.
مهند علي - نجم العراق المتألق
شهدت بطولة آسيا 2019 في الإمارات ولادة نجوميته، وتلقى حينها عدة عروض من أندية أوروبية. وها هو الآن يقف أمام مشاركته الآسيوية الثانية، رغم أنه بعمر الـ23. فرض مهند علي نفسه كأحد نجوم المنتخب العراقي، وينتظر أن يقدم "ميمي" لاعب نادي الشرطة مستوى كبيرا مع بقية "أسود الرافدين"، ليعيدوا ذكريات تتويج العراق بلقب آسيا عام 2007.
تاكيفوسا كوبو - نجم ريال سوسييداد
يشهد لاعب وسط ريال سوسييداد مرحلة تألق في إسبانيا، وهو الذي بدأ طريق النجومية منذ انضمامه إلى أكاديمية برشلونة في سن الـ10، وأطلق عليه حينها لقب "ميسي اليابان". خاض كوبو (22 عاما) هذا الموسم 25 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، فسجل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة ضمن الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا. ويرتبط حاليا اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. يأمل مدرب اليابان في أن يقود المنتخب إلى اللقب.
تاكيهيرو تومياسو – نجم دفاع أرسنال
يقدم المدافع الياباني تومياسو أداء متميزا مع أرسنال في مختلف المسابقات، ما دفع بايرن ميونيخ للتفكير جديا في ضمه إلى صفوفه، لتميزه باللعب في مركزي المدافع المركزي والظهير. انضم تومياسو (25 عاما) إلى أرسنال في 2021 قادما من بولونيا الإيطالي، وعانى من الإصابة، لكنه عاد ليقدم موسما رائعا مع النادي اللندني، ما جعله أحد أبرز مدافعي آسيا، والآمال معقودة عليه ليساعد اليابان في حصد اللقب القاري.
مهدي طارمي – نجم بورتو البرتغالي
لم تفز إيران بكأس آسيا منذ 1976 لكن وجود مهاجم بورتو، مهدي طارمي، يعزز من حظوظها في إنهاء هذا الصيام. من المنتظر أن يشكل طارمي (31 عاما) شراكة هجومية خطيرة مع مهاجم روما سردار أزمون. وكان طارمي على وشك التوقيع مع ميلان الإيطالي الصيف الماضي، وربما تعيده بطولة كأس آسيا إلى الواجهة مجددا، في حال قدم عروضا قوية.