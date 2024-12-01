كما يمكن لأوليفر تسايدلر أن يطلق على نفسه لقب "رياضي العام" 2024. حقق المجدف البالغ من العمر 28 عامًا حلمه في تحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية في باريس. إنه أول فوز أولمبي لألمانيا في سباق التجديف الفردي منذ عام 1992. فاز تسايدلر بالفعل ببطولة العالم وأوروبا ثلاث مرات لكل منهما. فقط في الأولمبياد لم ينجح بعد - إلى أن حقق حلمه في باريس.