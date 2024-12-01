أبرز اللقطات الرياضية الألمانية والعالمية خلال 2024
كانت بطولة أوروبا لكرة القدم في ألمانيا والألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس في قلب العام الرياضي. ومع ذلك كانت هناك أيضًا بعض اللقطات البارزة خارج الأحداث الكبرى.
وداع فرانتس بيكنباور
ليست ألمانيا وحدها، بل العالم أجمع ينعي فقدان أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. توفي فرانز بيكنباور في 7 يناير عن عمر يناهز 78 عامًا. ويصف الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير بيكنباور بأنه "ألماني عظيم". كان لاعب كرة القدم الألماني الاستثنائي معروفًا في جميع أنحاء العالم، وقال شتاينماير: "نودع لاعب كرة قدم وشخصًا رائعًا".
طريق يانيك سينر إلى المركز الأول - مع الظل
في يناير فاز اللاعب الإيطالي بأول بطولة له في البطولات الأربع الكبرى للتنس في بطولة أستراليا المفتوحة والثانية في بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر. وينهي سينر الموسم بفوزه في نهائيات رابطة لاعبي التنس المحترفين. وتخيم الفرحة بسبب عينتين إيجابيتين من المنشطات في مارس/آذار. لم يتم حظر اللاعب المصنف الأول عالميًا. وتتبع السلطات المسؤولة تصريح سينر بأنه "لوث نفسه عن طريق الخطأ".
اللقب الأول الذي طال انتظاره
لقب "فيتسه كوزن" (الوصيف كوزن) التصق بباير. ولكن أخيراً أصبح باير ليفركوزن بطلًا لكرة القدم الألمانية للمرة الأولى في تاريخ النادي. لم يخسر فريق المدرب تشابي ألونسو (في الوسط) في جميع مبارياته الـ34 في الدوري الألماني. حقق ليفركوزن الثنائية بفوزه بكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم. موسم صغير محبط في موسم مثالي: الهزيمة في نهائي الدوري الأوروبي.
الدراج الجديد "آكل لحوم البشر" تاديغ بوجاكار
لا مجال للالتفاف حول السلوفيني في سباق الدراجات في عام 2024. بعد انتصاره في "جيرو دي إيطاليا"، فاز بوجاكار بسباق فرنسا للدراجات (الصورة). وفي سبتمبر أصبح أيضًا بطل العالم في زيورخ بعد هروبه منفردًا على مسافة 51 كيلومترًا. انتصاران في جولتين كبيرتين ولقب بطولة العالم - لم يتمكن من تحقيق ذلك قبله سوى الأسطورة البلجيكي إيدي ميركس "آكل لحوم البشر" البلجيكي والأيرلندي ستيفن روش.
لا توجد قصة خيالية صيفية جديدة في يورو 2024
يلعب المنتخب الألماني لكرة القدم بقوة في بطولة أوروبا على أرضه ويثير نشوة تذكرنا بـ"الحكاية الصيفية" في كأس العالم 2006. ينتهي الأمر في الدور ربع النهائي. يخسر المنتخب الألماني أمام المنتخب الإسباني بطل أوروبا في نهاية المطاف بنتيجة 2:1 بعد وقت إضافي. الإثارة في المباراة: لمسة يد من لاعب إسبانيا مارك كوكوريا (الثاني من اليمين) في منطقة الجزاء.
ألعاب نارية حافلة بالإبداع - حفل افتتاح الأولمبياد في باريس
لم يسبق أن شوهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بشكل مذهل ومبدع مثل الحفل الذي أقيم في باريس. يسافر الرياضيون عبر نهر السين على متن قوارب، ويتسابق العلم الأولمبي عبر النهر على حصان معدني (في الصورة)، وتغني ليدي غاغا وسيلين ديون، وترتفع الشعلة الأولمبية في سماء باريس في المساء في منطاد.
ليون مارشان، البطل الشعبي الفرنسي الجديد
لا أحد يفوز بالميدالية الذهبية في باريس كما يفعل الفرنسي ليون مارشان الذي يحتفل بأربعة انتصارات أولمبية في الألعاب الأولمبية في بلده الأم، مما يجعله أكثر الرياضيين نجاحًا في هذا الحدث. وفي إحدى الأمسيات، حقق إنجاز الفوز بالميدالية الذهبية الفردية في سباقي 200 متر فراشة و200 متر صدر في غضون ساعات قليلة. إنجاز تاريخي.
داريا فارفولوميف، ملكة الجمباز الإيقاعي
في عمر 17 عامًا فقط، فازت داريا فارفولوميف بأول ميدالية ذهبية أولمبية لألمانيا في الجمباز الإيقاعي. تقول بعد حفل توزيع الجوائز: "إنه شعور لا يُصدق أن كل العمل والعرق والبكاء والألم قد أثمر عن ميدالية ذهبية حول عنقي". وبفضل أدائها، ستحصل على لقب "رياضية العام" في ألمانيا في ديسمبر.
أوليفر تسايدلر - بالعرق والدموع إلى الذهبية الأولمبية
كما يمكن لأوليفر تسايدلر أن يطلق على نفسه لقب "رياضي العام" 2024. حقق المجدف البالغ من العمر 28 عامًا حلمه في تحقيق الميدالية الذهبية الأولمبية في باريس. إنه أول فوز أولمبي لألمانيا في سباق التجديف الفردي منذ عام 1992. فاز تسايدلر بالفعل ببطولة العالم وأوروبا ثلاث مرات لكل منهما. فقط في الأولمبياد لم ينجح بعد - إلى أن حقق حلمه في باريس.
بطلات كرة السلة الأولمبية بأعصاب قوية
إنهن "فريق العام" الألماني: ماري رايشرت، وإليسا مفيوس، وسونيا غريناغر، وسفينيا برونكهورست (من اليسار إلى اليمين). فزن بأول ميدالية أولمبية لبلدهن الأم في كرة السلة في باريس: الميدالية الذهبية. في تخصص 3×3 - ثلاث لاعبات لكل فريق يلعبن على سلة واحدة - أثبتن براعتهن في التسديد، وبأعصابهن الفولاذية انتصرن في النهائي على إسبانيا بنتيجة 17:16.
خلاف بين الجنسين حول بطلتي الملاكمة الأوليمبية خليف ولين
إنهما محور الاهتمام في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. هناك جدل محتدم، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا ما كان ينبغي السماح لإيمان خليف من الجزائر (في الصورة) ولين يو- تنغ من تايوان بالملاكمة في منافسات السيدات. يتم التشكيك علنًا في جنسهما. وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن كلتيهما امرأتان وبالتالي يُسمح لهما بالمنافسة في منافسات الملاكمة النسائية.
ماركوس ريهم - سيد القفز الطويل في الألعاب البارالمبية
فاز ماركوس ريهم بالميدالية الذهبية في الوثب الطويل للمرة الرابعة على التوالي في دورة الألعاب البارالمبية في باريس. المسافة التي فاز بها: 8.13 متر. وبذلك عادل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا رقم كارل لويس الذي فاز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية متتالية في الوثب الطويل. يقول ريهم: "أن تكون في القمة لفترة طويلة وأن تكون دائمًا بلا منافس هو شرف كبير". "إنه لأمر رائع أن تنجح دائمًا في تحقيق ذلك".
باتريك لانغ ملك الرجل الحديدي للمرة الثالثة
باتريك لانغ فاز ببطولة العالم للرجل الحديدي في هاواي للمرة الثالثة بعد عامي 2017 و2018. وحقق الرياضي البالغ من العمر 38 عامًا رقمًا قياسيًا جديدًا في السباق: وهو أول من يبقى أقل من ثماني ساعات. الفائزة الجديدة باللقب في بطولة العالم للسيدات في نيس هي أيضًا من ألمانيا. لاورا فيليب انتصرت للمرة الأولى في مسيرتها.
فوز ماكس فيرستابن ببطولة العالم للمرة الرابعة
لم يكن تتويج الهولندي البالغ من العمر 27 عاماً بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي مثيراً للإعجاب تماماً مثل لقبه الثالث. فبينما فاز فيرشتابن بـ19 سباقاً من أصل 22 سباقاً في موسم 2023، فاز "فقط" بتسعة سباقات من أصل 24 في موسم 2024، حيث ضعف فيرشتابن وفريقه ريد بُل في النصف الثاني من الموسم على وجه الخصوص. هذه المرة سيذهب لقب الصانعين إلى فريق مكلارين الصاعد.