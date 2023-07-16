أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا
تستضيف أستراليا ونيوزيلندا الدورة التاسعة من بطولة العالم للنساء، وبإمكان الولايات المتحدة الأمريكية ونجمتها أليكس مورغان الدفاع للمرة الثانية على التوالي عن لقبها. لكن المواجهة ستكون شرسة أمام لاعبات من منتخبات أخرى.
ألكسندرا بوب، المانيا
خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 بانجلترا قادت "بوبي" المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا وأثارت موجة إعجاب وفرح في المانيا. وحتى خلال بطولة العالم في استراليا ونيوزيلندا تقود مهاجمة فريق فولفسبورغ المنتخب الألماني.
أليكسيا بوتياس، اسبانيا
اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما فازت لتوها بدوري الأبطال مع برشلونة ضد ألكس بوب وفولفسبورغ. وفازت في 2021 و 2022 بالكرة الذهبية كلاعبة السنة. ويضاف إلى هذا التتويج الفوز بالدوري ست مرات وبالكأس الإسبانية ثمان مرات والفوز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة. ومايزال ينقصها لقب مع المنتخب الاسباني.
أسيسات أوشوالا، نيجيريا
نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.
مارتا، البرازيل
مارتا "الأبدية" تسافر في سن 37 عاما للمشاركة للمرة السادسة والأخيرة وهي فرصتها الأخيرة لانتزاع اللقب العالمي مع منتخب بلادها. وكانت مارتا توشك على الفوز باللقب العالمي خلال مشاركتها في عام 2007 . لكن الهدف الذهبي للمنتخب الألماني منع فوز البرازيل. وبعدها فشلت مارتا والبرازيل مرة في ربع النهائي (2011) ومرتين في ثمن النهائي (2015 و 2019).
أليكس مورغان، الولايات المتحدة الأمريكية
نجمة المنتخب الأمريكي تسافر مع منتخبها للدفاع عن اللقب. في 2019 خلال كأس العالم بفرنسا كانت مورغان، واحدة من بين ست لاعبات شاركن في ثلاث نهائيات لكأس العالم والأمريكيات شكلن الفريق المتألق ودافعن عن لقب البطولة لعام 2015.
بيرنيل هاردير، الدنمارك
تعد من بين أفضل اللاعبات في العالم وظلت حتى 2022 أغلى لاعبة في سوق الانتقالات. ستنتقل من فريق تشيلسي إلى بايرن ميونيخ. حظوظ المنتخب الدنماركي محدودة في كأس العالم القادمة.
أدا هيغربيرغ، النرويج
منذ 2014 تلعب اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما في صفوف أولمبيك ليون وفازت هناك ست مرات بلقب دوري الأبطال. وتمكنت الفائزة الأولى بالكرة الذهبية (2018) من الوصول مع النرويج إلى النهائي: نهائي بطولة الأمم الأوروبية في 2013 خسرت النرويج أمام المانيا بهدف لصفر.
ماري فولير، أستراليا
اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما تلعب منذ 2022 في صفوف مانشيستر سيتي وهي أمل الدفاع لدى البلد المستضيف أستراليا. وهذه المنافسة في الوطن الأم هي ثاني مشاركة لها في نهائي كأس العالم رغم صغر سنها. وبعد مشوارها الأول لصالح "ماتيلداس" 2018 كانت فولير في المنافسة التي استضافتها فرنسا في 2019 أصغر لاعبة. في ثمن النهائي ضد النرويج انتهت مسيرة الفريق الأسترالي.
كيرا وولش، إنجلترا
في 2022 عوضت وولش بانتقالها من مانشيستر سيتي إلى برشلونة بيرنيل هاردير كأغلى لاعبة في العالم (بلغ سعر الانتقال بين 400.000 و 500.000 يورو) وفازت مع إنجلترا بأول لقب في الأمم الأوروبية. وفي النهائي ضد المانيا تم تتويج وولش كأحسن لاعبة.
ساكي كوماغاي، اليابان
اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما هي قائدة فريق بايرن ميونيخ ولاعبة أساسية في محاولة اليابان لانتزاع ثاني لقب عالمي بعد 2011. ولاعبة الدفاع التي بدأت مشوارها الكروي في 2008 في صفوف المنتخب الياباني شاركت في الفوز باللقب في 2011 بألمانيا وأربع سنوات لاحقا شاركت في النهائي.
ألكسندرا بوب، المانيا
خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2021 بانجلترا قادت "بوبي" المنتخب الألماني إلى النهائي ضد إنجلترا وأثارت موجة إعجاب وفرح في المانيا. وحتى خلال بطولة العالم في استراليا ونيوزيلندا تقود مهاجمة فريق فولفسبورغ المنتخب الألماني.
أليكسيا بوتياس، اسبانيا
اللاعبة البالغة من العمر 29 عاما فازت لتوها بدوري الأبطال مع برشلونة ضد ألكس بوب وفولفسبورغ. وفازت في 2021 و 2022 بالكرة الذهبية كلاعبة السنة. ويضاف إلى هذا التتويج الفوز بالدوري ست مرات وبالكأس الإسبانية ثمان مرات والفوز بدوري الأبطال مرتين مع برشلونة. ومايزال ينقصها لقب مع المنتخب الاسباني.
أسيسات أوشوالا، نيجيريا
نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.
مارتا، البرازيل
مارتا "الأبدية" تسافر في سن 37 عاما للمشاركة للمرة السادسة والأخيرة وهي فرصتها الأخيرة لانتزاع اللقب العالمي مع منتخب بلادها. وكانت مارتا توشك على الفوز باللقب العالمي خلال مشاركتها في عام 2007 . لكن الهدف الذهبي للمنتخب الألماني منع فوز البرازيل. وبعدها فشلت مارتا والبرازيل مرة في ربع النهائي (2011) ومرتين في ثمن النهائي (2015 و 2019).
أليكس مورغان، الولايات المتحدة الأمريكية
نجمة المنتخب الأمريكي تسافر مع منتخبها للدفاع عن اللقب. في 2019 خلال كأس العالم بفرنسا كانت مورغان، واحدة من بين ست لاعبات شاركن في ثلاث نهائيات لكأس العالم والأمريكيات شكلن الفريق المتألق ودافعن عن لقب البطولة لعام 2015.
بيرنيل هاردير، الدنمارك
تعد من بين أفضل اللاعبات في العالم وظلت حتى 2022 أغلى لاعبة في سوق الانتقالات. ستنتقل من فريق تشيلسي إلى بايرن ميونيخ. حظوظ المنتخب الدنماركي محدودة في كأس العالم القادمة.
أدا هيغربيرغ، النرويج
منذ 2014 تلعب اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما في صفوف أولمبيك ليون وفازت هناك ست مرات بلقب دوري الأبطال. وتمكنت الفائزة الأولى بالكرة الذهبية (2018) من الوصول مع النرويج إلى النهائي: نهائي بطولة الأمم الأوروبية في 2013 خسرت النرويج أمام المانيا بهدف لصفر.
ماري فولير، أستراليا
اللاعبة البالغة من العمر 20 عاما تلعب منذ 2022 في صفوف مانشيستر سيتي وهي أمل الدفاع لدى البلد المستضيف أستراليا. وهذه المنافسة في الوطن الأم هي ثاني مشاركة لها في نهائي كأس العالم رغم صغر سنها. وبعد مشوارها الأول لصالح "ماتيلداس" 2018 كانت فولير في المنافسة التي استضافتها فرنسا في 2019 أصغر لاعبة. في ثمن النهائي ضد النرويج انتهت مسيرة الفريق الأسترالي.
كيرا وولش، إنجلترا
في 2022 عوضت وولش بانتقالها من مانشيستر سيتي إلى برشلونة بيرنيل هاردير كأغلى لاعبة في العالم (بلغ سعر الانتقال بين 400.000 و 500.000 يورو) وفازت مع إنجلترا بأول لقب في الأمم الأوروبية. وفي النهائي ضد المانيا تم تتويج وولش كأحسن لاعبة.
ساكي كوماغاي، اليابان
اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما هي قائدة فريق بايرن ميونيخ ولاعبة أساسية في محاولة اليابان لانتزاع ثاني لقب عالمي بعد 2011. ولاعبة الدفاع التي بدأت مشوارها الكروي في 2008 في صفوف المنتخب الياباني شاركت في الفوز باللقب في 2011 بألمانيا وأربع سنوات لاحقا شاركت في النهائي.