أبرز اللاعبات في كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

أسيسات أوشوالا، نيجيريا

نجمة كرة القدم الافريقية وكذلك الفائزة بدوري الأبطال مع برشلونة (كأول لاعبة أفريقية تفوز باللقب). في 2014 كانت وصيفة كأس العالم تحت 20 عاما، وفي الختام لأول مرة لاعبة السنة في افريقيا وكذلك في أعوام 2016 و 2017 و2019 و 2022. وخلال مشاركتها الأولى في كأس العام للسيدات مع نيجيريا في 2015 بكندا انتهى بها المطاف حتى الدور الأول.