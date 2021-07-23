 أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة ″بيغاسوس″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.07.2021

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سياسة واقتصاد

أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة "بيغاسوس"

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.

Zypern | Pegasus Spyware | Webseite NSO Group

تحول الحصان المجنح في الميثولوجيا الإغريقية، "بيغاسوس"، إلى أحد البرمجيات الخبيثة المسماة حصان طروادة. كشف تحقيقي استقصائي نشر في عدة وسائل إعلام عالمية فضيحة برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طورته شركة NSO Group الإسرائيلية، العالم بأسره. وتم التجسس على أكثر من 50 ألف هاتف تعود معظمها لصحفيين، ولكن بعضها يعود أيضاً لساسة ونشطاء حقوقيين ومدراء شركات وآخرين.

مختارات

لا يزال التجسس على الهواتف المحمولة يعتبر باستثناء بعض الحالات القليلة، فضيحة لها عواقبها: عواقب تطالنا جميعاً، كما تطال شركة NSO المطورة لبرنامج "بيغاسوس" والاتحاد الأوروبي أيضا، حسب رأي مارتن مونو في تعليقه التالي.

عدد من اتحادات الصحافة الألمانية طالبت بالكشف عما إذا استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية، للتجسس على صحفيين ألمان، وبتفعيل قوانين أكثر صرامة ضد استخدام وتوريد هذا النوع من برامج المراقبة.

تُطرح عدة أسئلة حول درجة الأمان في الهواتف التي يستخدمها الرؤساء وأعضاء الحكومات والشخصيات الحاكمة، وإمكانية تعرضها لاختراق من أنظمة أخرى، خصوصا مع تواتر أخبار التجسس عبر العالم. ولعل أسطع مثال هو الرئيس ماكرون.

قرر المغرب، المتهم باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتين بتهمة التشهير، وذلك مقابل دعاوى أخرى رفعها صحافيون بعد احتمال التجسس عليهم.

طالب حقوقيون بالأمم المتحدة الإمارات بتقديم معلومات "ملموسة" عن ابنة حاكم دبي، الشيخة لطيفة، وإطلاق سراحها، مشيرين إلى أن التصريحات الإماراتية بأنها "تتلقى الرعاية" في المنزل "غير كافية".

في انتظار استماع المحكمة إلى طعن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نشر أحكام سابقة تخص خلافه مع زوجته السابقة هيا بنت الحسن حول حضانة طفليهما، استمعت محكمة الاستئناف في لندن إلى أحدث الأحكام في معركتهما القانونية.

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق على سياسة لجوء أوروبية موحدة بأنه يعتبر تحديا مهما، فيما حضت على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد تقارير عن استخدام حكومات لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات حامله. ويمكن للبرنامج فتح الكاميرا وأخذ صور ومقاطع فيديو.

إيمانويل ماكرون وشارل ميشيل

من بين المستهدفين بالبرنامج ساسة أوروبيون بارزون كرئيس وزراء بلجيكا السابق ورئيس المجلس الأوروبي الحالي، شارل ميشيل. كما تم استهداف رقم والده، لويس ميشيل، الذي كان عضواً في البرلمان الأوروبي حتى عام 2019.

الاسم الآخر البارز هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عثر على رقم هاتف يستخدمه منذ عام 2017 من بين الأرقام المستهدفة، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية. كما عثر على أرقام تعود لأحد حراسه الشخصين السابقين ورقم وزير الخارجية، جان إيف لودريان، ورئيس الوزراء الأسبق، إدوار فيليب.

ونددت الحكومة الفرنسية بما وصفته بـ"وقائع صادمة للغاية". وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "فرانس إنفو"، "إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية". وأضاف "نحن ملتزمون بشدة بحريّة الصحافة، لذا فمن الخطير جداً أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام".

ويتهم المغرب بالوقوف خلف استهداف أرقام الساسة الفرنسيين والبلجيك. بيد أن الرباط تنفي مسؤوليتها.  وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس  ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس".

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ثلث المستهدفين من المكسيك

حوالي 15 ألف رقم من اللائحة المنشورة تعود لأشخاص من المكسيك، من بينهم الرئيس، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، وبعض أفراد أسرته وآخرين من معارفه. ويحمل زعيم المعارضة السابق الحكومة السابقة المسؤولية. ووصل أندريس مانويل لوبيس أوبرادور إلى سدة الرئاسة عام 2018. وكانت المكسيك أول دولة تمتلك برنامج "بيغاسوس" عام 2011.

يمكن كذلك أن يكون لقتل صحفي مكسيكي علاقة بالتجسس عليه بواسطة البرنامج. اغتيل سيسيليو بينيدا بيرتو بالرصاص عام 2017 بعد أن نشره تقارير لسنوات عن الفساد ومافيا المخدرات.

وتضم القائمة أرقام 26 صحفياً مكسيكياً، من بينهم رئيس مكتب صحفية "نيويورك تايمز" في العاصمة المكسيكية ورقم أحد معدات التقارير في العاصمة لصالح قناة "سي إن إن" الأمريكية.

مشاهدة الفيديو 19:17

مسائيةDW: فضيحة بيغاسوس تتكشف.. ما موقع إسرائيل والعالم العربي منها؟

صحفيون استقصائيون من المجر وأذربيجان

ويتم الحديث عن استهداف أكثر من 180 صحفياً حول العالم، كالمجريين سزابولكس باني وأندراس زابو، اللذين يعملان في Direk36 الاستقصائية والتي ليست قريبة من الحكومة.

من بين من تعرض للتجسس إحدى أشهر الصحفيين الاستقصائيين في أذربيجان، خديجة إسماعيلوفا، هذا بالإضافة لعديد كبير من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في البلاد. وعُثر في هاتفها على آثار لبرنامج التجسس "بيغاسوس".

والرياض ودبي أيضاً؟

يظهر أن لبرنامج التجسس علاقة ما بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، حسب منظمة العفو الدولية، التي تقول إن الهاتف النقال لخطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز تم اختراقه بعد أربعة أيام فقط من مقتله. ويعتقد أن السياسي التركي ياسين أكتاي قد تمت مراقبته أيضاً. كان أكتاي صديقاً لخاشقجي ومستشاراً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عام 2019 حاولت  الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفرار، بيد أن محاولتها باءت بالفشل. لكن زوجة أبيها، الأميرة الأردنية  هيا بنت الحسين، نجحت في الفرار عام 2019. اليوم كشف أن رقمي هاتفي لطيفة وهيا خضعا للتجسس بالبرنامج أيضاً. وكان رقم لطيفة خاضعاً للتجسس سنة على الأقل قبل محاولة هروبها الفاشلة.

الهند ورواندا

أكثر من 1000 رقم كانت من الهند. واتهم حزب المؤتمر الهندي المعارض رئيس الوزراء، ناريندا موري، بالخيانة، لأنه عرض الأمن الوطني للخطر بالتجسس على أرقام مواطنين هنود، حسب المؤتمر الوطني. وقد يكون الزعيم المنفي المقيم في الهند، دالي لاما، قد تعرض هو الآخر للتجسس. الزعيم الروحي للتيبت، البالغ من العمر 86 عاماً، ليس لديه هاتف جوال، بيد أن أرقام هواتف مقربين منه وجدت في القائمة.

وعلى الأرجح تجسست راوندا على المعارضة وعلى هاتف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وبشكل عام يعتقد أن راوندا تجسست على ما يقارب 3500 هاتف جول.

Deustchland Berlin | Kabinettssitzung Angela Merkel

"في الأيدي الخطأ"

طالب فرع رئيس منظمة "مراسلون بلا حدود" في ألمانيا، كريستيان مير، وبشكل عاجل بتشريعات دولية صارمة ضد انتشار البرمجيات الخبيثة: "يجب منع تصدير تلك التقنيات للدول الاستبدادية ومعاقبة المخالفين. تلك البرمجيات التجسسية تعرض حرية الصحافة للخطر وفي أسوء الأحوال حياة الناس أيضاً".

وبالمثل طالبت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس بتشريعات دولية أكثر صرامة للمتاجرين ببرامج التجسس، مؤكدة على ضرورة ألا تقع تلك البرمجيات في "الأيدي الخطأ".

من جانبها، أعلنت إسرائيل عن تشكسل لجنة للتحقيق في فضيحة التجسس. وسيترأس اللجنة مجلس الأمن القومي المرتبط مباشرة برئيس الوزراء نفتالي بينت.

بوراك أونفيرين/خ.س

  • Ein Belugawal mit einem Kameragurt (picture-alliance/AP Photo/J. R. Wiig)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    هل تدرب روسيا عملاء حيتان؟

    تم اكتشاف هذه الحوت المروض على ما يبدو من قبل الصيادين قبالة ساحل النرويج. سبح الحوت نحو قواربهم وكان يحمل شعار "معدات سانت بطرسبرغ". على شريط ملفوف حوله وموصول بجهاز تصوير. هل كان الحوت مكلفا بمهمة استخباراتية ويتبع البحرية الروسية؟ من الممكن أن يكون هذا الحوت قد نجح في الهرب من الجيش الروسي.

  • Taube mit Kamera (picture-alliance/dpa/Cortesía del Museo Internacional del Espionaje)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس الحمام الشهير

    أصبح العمل مع الجواسيس من الحيوانات تقليدًا في أجهزة المخابرات حول العالم . وفي وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، استخدم الجيش الألماني حمام الزاجل في التصوير وذلك كوسيلة لجمع المعلومات. لا يمكن للكاميرا ذاتية التشغيل أن تقدم سوى 12 صورة، لذلك كان على الحمام أن يطير فوق المنطقة الصحيحة تمامًا. وهو ما كان أمرا صعبا للغاية.

  • Delfin springt durchs Wasser (Robert Pitman)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    الدولفين العميل

    هناك العديد من الشائعات حول جواسيس الحيوانات في إسرائيل. على سبيل المثال، في عام 2015، زعمت حركة حماس أنها اصطادت دولفينًا قبالة سواحل قطاع غزة، مزودً بكاميرات و"معدات تجسس". من المعروف أيضا أن البحرية الأمريكية تستخدم الدلافين لأغراض مختلفة كجزء من عملياتها البحرية.

  • Eichhörnchen im Sprung (picture-alliance/Wildlife/R.Usher)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    جاسوس سريع

    حيوان صغير آخر يستخدم ضمن استراتيجية المخابرات الإسرائيلية: وهو السنجاب. في عام 2007، قضت إيران على ما زعمت أنها شبكة تجسس لـ"سناجب صهيونية". وقامت قوات حرس الحدود الإيرانية بضبط 14 حيوان قارض مزودة بأجهزة تتبع GPS على الحدود، بيد أنه لا يمكن تأكيد صحة ارتباطها الفعلي بإسرائيل.

  • Eine Katze starrt in die Kamera (DW/K. Zeineddine)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    مشروع القطة كيتي

    حتى القطط تستطيع أن تتجسس على معسكرات العدو. في الستينيات، أطلقت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية برنامجا يدعى "أكوستيك كيتي" "Accoustic Kitty" حيث زرعت بعض الميكروفونات الدقيقة في جسم قطة. الخطة: يجب أن تتسلل القطط إلى مبنى السفارة السوفيتية وتسجيل المعلومات هناك. فشل المشروع بشكل كبير: حتى أن قطة الاختبار تعرضت لحادث مميت من قبل سيارة أجرة في الشارع.

  • Blauhai (Prionace glauca) schwimmt im blauen Wasser (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    أسماك القرش

    يتعين على العلماء في وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع، التي تجري أبحاثًا ضمن القوات الأمريكية، تطوير أجهزة تغرس في الدماغ تمكن من التحكم عن بعد بأسماك القرش لاستخدامه لأغراض البحث، بالطبع امكانية الاستخدام العسكري تبقى مطروحة.

  • Honigbiene auf einer Blüte (Imago/C. Ohde)

    الحيوانات كجواسيس ..هل هذا ممكن؟

    النحل - الأنف الجديد؟

    يمكن أن يصبح النحل أهم عملاء الاستخبارات القادمين إذ يمكن تدريبهم على اكتشاف الروائح غير الطبيعية مثل المتفجرات. ومن ضمن الأهداف الموكلة للنحل التعرف على روائح المواد الخام في الطبيعة ونقل هذه المعلومات والنتائج. بيد أن الخبراء يشككون في جدوى هذا المشروع. فهناك العديد من الروائح في البرية التي من شأنها أن تصرف الحشرات عن الهدف الرئيسي. (اعداد: كارلا بلايكر/ علاء جمعة).

    الكاتب: علاء جمعة