أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.