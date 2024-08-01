أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا لموسم 2025
لا يريد نادي بايرن ميونيخ البقاء بدون ألقاب في الموسم الجديد من الدوري الألماني، وها هو يتعاقد مع لاعبين جدد. لكن باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية، يعزز صفوفه. نظرة عامة على أبرز الانتقالات.
مارتان تيرييه إلى باير ليفركوزن
استثمر بطل الدوري والكأس الألمانيين 20 مليون يورو في المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان على مدار السنوات الأربع الماضية يسجل الأهداف لصالح نادي ستاد رين في الدوري الفرنسي. والآن يتطلع للتسجيل لصالح ليفركوزن.
أليكس غارسيا إلى باير ليفركوزن
مقابل 18 مليون يورو، ينضم اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 27 عاما إلى فريق المدرب الإسباني الفائز بالدوري، تشابي ألونسو. خلال المواسم الثلاثة الماضية، كان غارسيا يدير خط الوسط لنادي جيرونا في الدوري الإسباني الممتاز.
مايكل أوليز إلى بايرن ميونيخ
مرة أخرى ينفق حامل الرقم القياسي في ألمانيا، بايرن ميونيخ، أكبر مبلغ في سوق الانتقالات. حيث دفع البافاريون 53 مليون يورو لشراء الجناح الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما، مايكل أوليز، من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز. "لم أكن أعرفه على الإطلاق"، يعترف بذلك الرئيس الفخري لبايرن، أولي هونيس.
جواو بالينيا إلى بايرن ميونيخ
الرئيس الفخري أولي هونيس يعرف اللاعب البرتغالي الدولي. فقبل عام، أراد النادي البافاري التعاقد مع بالينيا، ولكن الصفقة فشلت في اللحظة الأخيرة بسبب رفض ناديه فولهام الإنجليزي. والآن وافق النادي على الانتقال مقابل حوالي 51 مليون يورو، لينضم لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 29 عاما إلى ميونيخ.
هيروكي إيتو إلى بايرن ميونيخ
في الموسم الماضي كان هيروكي إيتو (يمين) لا يزال يدافع في صفوف شتوتغارت ضد لاعب ميونيخ، ماثيس تيل (يسار). الآن أصبح الياباني والفرنسي زملاء في نفس الفريق. ومن المفترض أن يمنح إيتو (25 عاما) الاستقرار لدفاع بايرن الذي كان متذبذبا في الآونة الأخيرة. دفع بايرن 16.5 مليون يورو إلى شتوتغارت مقابل اللاعب الياباني الدولي.
سيرهو جيراسي وفالديمار أنتون إلى بوروسيا دورتموند
سيفقد مفاجأة الموسم الماضي شتوتغارت، الذي حل وصيفا، اثنين من لاعبيه الرئيسيين، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاما، لصالح بوروسيا دورتموند. سجل سيرهو جيراسي (يسار) 28 هدفا لشتوتغارت في الموسم الماضي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي هداف في تاريخ النادي. ودفع دورتموند 18 مليون يورو مقابل اللاعب الدولي الغيني، كما دفع 22.5 مليون يورو إضافية مقابل قلب الدفاع فالديمار أنتون (يمين).
باسكال غروس إلى بوروسيا دورتموند
سيجعلنا أكثر استقرارا ومرونة، وسيساعدنا بخبرته، وسيكون له تأثير إيجابي كبير كقائد للفريق"، يقول مدير بوروسيا دورتموند لارس ريكن عن اللاعب الدولي البالغ من العمر 33 عاما غروس (يمين). ولضم لاعب خط الوسط، دفع دورتموند حوالي سبعة ملايين يورو لنادي برايتون وهوف ألبيون الإنجليزي.
ماكسيميليان باير إلى بوروسيا دورتموند
قام بوروسيا دورتموند أيضا بالتسوق من منافسه في الدوري الألماني، نادي هوفنهايم. سينضم اللاعب الدولي الشاب ماكسيميليان باير إلى دورتموند لمطاردة الأهداف في المستقبل. ومن المفترض أن يعوض اللاعب البالغ من العمر 21 عاما المهاجم الدولي نيكلاس فولكروغ، الذي انتقل إلى نادي وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. بلغت قيمة الصفقة لضم باير حوالي 28 مليون يورو.
إيرميدين ديميروفيتش إلى شتوتغارت
بعد رحيل سيرهو جيراسي، من المتوقع أن يسد إيرميدين ديميروفيتش (يسار) الفجوة في هجوم شتوتغارت. كان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قائدا لنادي أوغسبورغ في الموسم الماضي. والآن قام شتوتغارت بالتعاقد مع اللاعب الدولي البوسني مقابل 21 مليون يورو.
أنطونيو نوسا إلى لايبزيغ
الجناح الطائر، الذي ولد لأب نيجيري وأم نرويجية، هو أغلى صفقة قام بها نادي لايبزيغ خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث بلغت قيمة الانتقال 21 مليون يورو. وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عاما أساسيا في الموسم الماضي مع بطل بلجيكا، نادي كلوب بروج. وفي خريف 2023، ظهر نوسا لأول مرة مع المنتخب النرويجي.
أسان أودراوغو إلى لايبزيغ
" كل من يعرفني يعلم أن نادي شالكه سيبقى دائما ناديا مميزا بالنسبة لي"، يقول موهبة الوسط البالغ من العمر 18 عاما، رغم انتقاله إلى لايبزيغ. مر أودراوغو بجميع فرق الأشبال والناشئين في شالكه على مدى عشر سنوات، ولعب مؤخرا مع الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية. دفع لايبزيغ عشرة ملايين يورو للحصول على خدمات بطل العالم وأوروبا مع المنتخب الألماني تحت 17 عاما في 2023.
آدم هلوشيك إلى هوفنهايم
بعد عامين من تواجده مع الفائز بالثنائية، باير ليفركوزن، ينتقل اللاعب الدولي التشيكي إلى منافسه في الدوري هوفنهايم. يقول فرانك كرامر، المدير الرياضي في هوفنهايم، عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما: "هو مهاجم مرن للغاية، يمتلك القوة البدنية اللازمة، وكذلك المهارات التقنية والفهم التكتيكي". دفع هوفنهايم 18 مليون يورو للحصول على خدماته.
كامل غرابارا إلى فولفسبورغ
تبلغ قيمة حارس المرمى الجديد لنادي فولفسبورغ 13.5 مليون يورو. الحارس الدولي البولندي البالغ من العمر 25 عاما قادم من النادي الدنماركي الناجح نادي كوبنهاغن، حيث حرس عرينه لمدة ثلاث سنوات. يحل غرابارا في فولفسبورغ كرقم واحد محل الحارس الدولي البلجيكي كوين كاستيلز، الذي انتقل إلى نادي القادسية السعودي.