سيفقد مفاجأة الموسم الماضي شتوتغارت، الذي حل وصيفا، اثنين من لاعبيه الرئيسيين، وكلاهما يبلغ من العمر 28 عاما، لصالح بوروسيا دورتموند. سجل سيرهو جيراسي (يسار) 28 هدفا لشتوتغارت في الموسم الماضي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي هداف في تاريخ النادي. ودفع دورتموند 18 مليون يورو مقابل اللاعب الدولي الغيني، كما دفع 22.5 مليون يورو إضافية مقابل قلب الدفاع فالديمار أنتون (يمين).