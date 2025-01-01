أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة في عام 2025
من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مرورا بسباق الفورمولا 1 ووصولا عند بطولة العالم لألعاب القوى، يشهد عالم الرياضة في 2025 العديد من الفعاليات البارزة، والتي ينتظرها عشاق الرياضة بشغف. ألبوم الصور يُسلط الضوء على أبرزها.
بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني
ستحاول المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا أن تُصبح أول لاعبة تنس تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ السويسرية مارتينا هينغيس. أما بالنسبة للرجال، فإن الصربي نوفاك دجوكوفيتش سيحاول تحقيق لقبه الحادي عشر في هذه البطولة ومواصلة كتابة التاريخ فيما يتعلق بالفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عالم التنس.
بطولة العالم لكرة اليد للرجال والسيدات
ستُقام بطولة العالم المقبلة لكرة اليد للرجال بين شهري يناير وفبراير. وتستضيف البطولة ثلاث دول هي كرواتيا والدنمارك والنرويج. وأحكمت الدنمارك قبضتها على لقب البطولة في آخر ثلاث نسخ. فيما ستُقام بطولة العالم لكرة اليد سيدات في نوفمبر وديسمبر. وستنظم ألمانيا وهولندا هذا الحدث الرياضي الكبير. وستحاول فرنسا الحفاظ على لقبها، الذي حققته في آخر نسخة من هذه البطولة.
مباراة السوبر بول
تعود السوبر بول (المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية) في التاسع من شهر فبراير/شباط القادم، إذ تجمع بين بطلي المؤتمرين الرئيسين لتحديد الفائز بالبطولة. وفي العام الماضي، فاز فريق كانساس سيتي تشيفز بالبطولة. وفي استراحة بين الشوطين، سيتولى مغني الراب الشهير كيندريك لامار مهمة ترفيه الجماهير، التي تنتظر هذا الحدث الرياضي بفارغ الصبر.
بطولة الهوكي ـ فبراير/شباط
إنها أول بطولة دولية لهوكي الجليد تُنظمها رابطة دوري الهوكي الوطني، وذلك منذ كأس العالم الغريب لهوكي الجليد في عام 2016. البطولة التي ستحتضنها بوسطن ومونتريال تشارك فيها فقط أربعة منتخبات، وتُعد الأفضل على مستوى العالم وهي: كندا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد.
سباق الفورمولا 1
لن يشهد موسم الفورمولا 1 لعام 2025 أي تغييرات كبيرة على جدول السباقات والمكون من 24 جولة. بيد أن التغيير الكبير سيكون على مستوى السائقين، فقد أعلن البريطاني لويس هاميلتون بطل العام العالم للسائقين سبع مرات أنه سيترك "ميرسيديس" لينضم إلى "فيراري" في 2025.
كأس العالم للأندية
في سياق الحديث المُعتاد مؤخرا عن أجندة كرة القدم المزدحمة، قُوبلت خطط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوسيع البطولة التي ستحتضنها الولايات المتحدة من 7 إلى 32 فريقا بالكثير من الانتقادات بدلا من الترحيب. وتنطلق البطولة منتصف يونيو/حزيران القادم بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري.
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة
سيكون عشاق كرة السلة على موعد كبير هذا العام، إذ تستضيف أربعة دول هي التشيك وألمانيا واليونان وإيطاليا بطولة أمم أوروبا لكرة السلة للسيدات. أما على مستوى الرجال، فستتكلف كل من فنلندا وبولندا وقبرص ولاتفيا بمهمة تنظيم هذه البطولة القارية. وستحاول سيدات بلجيكا الدفاع عن لقبهن، وهو ما ينطبق أيضا على رجال المنتخب الإسباني.
بطولة أمم أوروبا للسيدات
تقام بطولة أوروبا للسيدات بعد ثلاث سنوات فقط من البطولة السابقة التي تأجلت بسبب فيروس كورونا، والتي فازت بها إنجلترا في عام 2022، بعد فوزها على ألمانيا 2-1 في النهائي على ملعب ويمبلي الشهير. وستسافر ألمانيا إلى سويسرا (الدولة المنظمة للبطولة) بمنتخب يعرف تغييرات كبيرة أبرزها اعتزال اللاعبة الألمانية الكبيرة ألكسندرا بوب، وتولي كريستيان ووك مهمة تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات.
الألعاب الجامعية الصيفية
فيما ينتظر الكثير من عشاق الأحداث المُخصصة للرياضات البارالمبية، إلا أن الألعاب الجامعية الصيفية العالمية ستقدم على خطوة جديدة هذا العام. ويتعلق الأمر بإضافة كرة السلة على الكراسي المتحركة إلى برنامجها. وستتنافس 8 فرق للرجال و 8 فرق للسيدات من أجل الفوز بالميداليات في مدينة بوخوم الألمانية.
كأس العالم للرغبي للسيدات
ستكون النسخة العاشرة من كأس العالم للرغبي للسيدات هي الأولى التي تشهد مشاركة 16 فريقا، بدلًا من 12 فريقا في النسخة السابقة التي، نظمتها نيوزيلندا. وسيُقص شريط البطولة في شهر أغسطس/آب القادم بمواجهة بين الدولة المضيفة إنجلترا والولايات المتحدة.
كأس العالم للكريكيت للسيدات
للمرة الرابعة، تستضيف الهند النسخة الـ 13 من كأس العالم للكريكيت للسيدات. وتعرف هذه البطولة منافسة محتدمة بين الفرق المشاركة، حيث ستحاول أستراليا الفائزة بسبعة ألقاب الدفاع عن لقبها، ومحاولة الفوز بلقب جديد.
بطولة العالم لألعاب القوى
بعد نسخة 1991، تستعد العاصمة اليابانية طوكيو لتنظيم النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى. ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 2000 رياضي للمنافسة على جوائز البطولة. إعداد: تشاك بينفولد/ر.م