سيكون عشاق كرة السلة على موعد كبير هذا العام، إذ تستضيف أربعة دول هي التشيك وألمانيا واليونان وإيطاليا بطولة أمم أوروبا لكرة السلة للسيدات. أما على مستوى الرجال، فستتكلف كل من فنلندا وبولندا وقبرص ولاتفيا بمهمة تنظيم هذه البطولة القارية. وستحاول سيدات بلجيكا الدفاع عن لقبهن، وهو ما ينطبق أيضا على رجال المنتخب الإسباني.