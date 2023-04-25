أبرز إنجازات وإخفاقات جو بايدن خلال رئاسته حتى الآن!

تأكد بشكل رسمي ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024. بايدن البالغ من العمر 80 عاما سيمثل الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات. لكن ما هي حصيلة بايدن في ولايته الرئاسية الأولى؟ وماهي أبرز الملفات التي نجح فيها وتلك التي أخفق فيها؟

انخفاض معدل البطالة

تسببت جائحة كورونا في ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة عام 2020 إلى 14 بالمائة. بيد أن الرئيس بايدن يفخر بأنه نجح في خفض معدل البطالة في الوقت الحالي إلى 3,4 بالمائة وهو أقل معدل منذ 50 عاما. ويرجع ذلك لمجموعة من الأسباب أبرزها تمكن الاقتصاد الأمريكي من إيجاد فرص عمل أكثر بكثير مما كان متوقعا. وحسب وزارة العمل الأمريكية تم خلق 517 ألف وظيفة جديدة خارج إطار القطاع الزراعي.

جلب التقنيات المستقبلية إلى الولايات المتحدة

من خلال استثمار مالي يقدر بـ 52 مليار دولار أمريكي وسن قانون "الرقائق والعلوم" قام بايدن في أغسطس/ آب 2022 بتحفيز شركات الرقائق الأمريكية لتعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه المواصلات. والهدف من ذلك هو أن تصبح التقنيات المستقبلية مثل رقائق الكمبيوتر والبطاريات والسيارات الكهربائية والمعادن الهامة مجددا "ماركات أمريكية".

وبالفعل بدأت علامات النجاح الأولى بالظهور: فجميع الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الرقائق والبطاريات خططت لمشاريع استثمارية تقدر بالمليارات في الولايات المتحدة .

تعزيز حماية المناخ

ستكافح الولايات المتحدة أزمة المناخ بحوالي 369 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة كجزء من "قانون خفض التضخم" الصادر في أغسطس/ آب 2022، وذلك من خلال إعانات وإعفاءات ضريبية وقروض بهدف توسيع استخدام الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة المنزلية وتقليل الانبعاثات من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم.

كما أن كل أمريكي قرر شراء سيارة كهربائية مستعملة سيحصل على تخفيض ضريبي بقيمة 4 آلاف دولار وفي حال شرائه سيارة جديدة سيحصل على تخفيض ضريبي بقمية 7500 دولار. وبذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيض الانبعاثات الغازية بـ 40 بالمائة بحلول عام 2030.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون "خفض التضخم" في أغسطس 2022 وهو ما انعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي بشكل عام

تعزيز الرعاية الصحية

يخصص قانون خفض التضخم الذي تم اعتماده في الولايات المتحدة 64 مليار دولار للنظام الصحي الأمريكي. وبموجب ذلك سيتم دعم المواطنين الأمريكيين في النفقات التي يؤدونها لشركات التأمين الصحي الخاصة، كما أن الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية ستصبح أقل تكلفة. أيضا سيتم وضع حد أقصى للمساهمة الشخصية في العلاج بالنسبة للمرضى، فعلى سبيل المثال سيدفع مريض السكري فقط 35 دولار شهريا مقابل حقن الأنسولين التي يحتاجها.

تجديد البنية التحتية

بأغلبية مطلقة تم التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 على قانون البنى التحتية والذي تم بموجبه تخصيص حوالي تريليون دولار لتطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة. وحسب مشروع التجديد هذا الذي اعتمده بايدن، فإن الشوارع والجسور والسكك الحديدية وأيضا الموانئ والمطارات في أنحاء كل البلاد سيتم تجديدها. علاوة على ذلك يتضمن القانون تزويد المناطق الريفية بشبكة الانترنت السريع وأيضا زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية ودعم الحافلات الكهربائية.

حماية زواج المثليين

وقّع الرئيس بايدن (الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022) في حديقة البيت الأبيض بحضور آلاف المدعوّين قانوناً يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كما تم إلغاء قانون وصف بأنه مخالف للدستور يعرف الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة. وسبق لبايدن ان دخل التاريخ عندما عين بيت بوتيجيج الذي يعلن أنه مثلي، وزيرا للنقل.

إحياء العلاقات عبر الأطلسي

بخلاف سلفه ترامب الذي ركز على السياسة الداخلية للولايات المتحدة وهدد بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعاد جو بايدن الولايات المتحدة لسياستها التقليدية المتمثلة في تعزيز علاقاتها الدولية.

واضطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بدور قيادي خلال دعمها المشترك مع الاتحاد الأوروبي لأوكرنيا بعد الغزو الروسي. ومنذ بدء الحرب قدمت واشنطن 70 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا.

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تشديد طفيف لقانون السلاح

خلال التوقيع على قانون السلاح في يونيو/ حزيران 2022 اعتبره بايدن أهم قانون للحماية من العنف باستخدام الأسلحة النارية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأنه كان يرغب في المزيد. ويتضمن الحد الأدنى من التسوية التي تم التوصل إليها بين الديمقراطيين والجمهوريين بهذا الخصوص تشديد الرقابة على مشتري السلاح الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما. كما تهدف الحوافز المالية إلى تشجيع الولايات المختلفة على مصادرة الأسلحة مؤقتا من مالكيها الذين يعتقد أنهم خطيرين.

علاوة على ذلك تهدف هذه الحزمة التي تقدر بالمليارات إلى إضفاء آمان أكثر على المدارس وتوفير رعاية نفسية أفضل في كل البلاد. لكن بالمقابل فشل بايدن أمام إصرار الجمهوريين في فرض حظر للبنادق.

وبعد حادث إطلاق النار في أوفالدي وتكساس وبافالو ونيويورك والذي أودى بحياة 19 طفلا و12 رجلا خاب أمل الكثيرين في القانون المذكور.

الفشل في فرض قانون وطني يسمح بالإجهاض

من الأمور السلبية التي تم تسجيلها خلال فترته الرئاسية لحد الآن، هي أن بايدن لم يستطع تطبيق الكثير من إصلاحاته القانونية التي وعد بها. فعلى سبيل المثال لم يتم تمديد الإعانة الضريبية للأطفال. وتم تعليق العمل ببرنامج القروض الطلابية كما تعثر مشروع إصلاح الشرطة. والأهم من ذلك هو عجز بايدن وحزبه الديمقراطي عن فرضقانون وطني يسمح بالإجهاض، بعد أن قامت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون بإلغاء هذا القانون في يونيو/ حزيران 2022.

خلال عملية إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان لقي 13 عسكريا أمريكيا حتفهم في هجوم إرهابي بمحيط مطار كابول

الانسحاب الفاشل من أفغانستان

الانسحاب السريع من أفغانستان اعتبر الشيء الأسوأ في فترة بايدن الرئاسية. فصور الأفغان وهم يتشبثون بطائرات الإجلاء الأمريكية غزت العالم. بايدن أراد إنهاء الحرب في أفغانستان بهدوء قدر الإمكان، لكن في النهاية تبين أن طريقة انسحاب القوات سجلت اخفاقا كبيرا.

أيضا تشبث بايدن بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2021 كموعد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان (20 عاما على اعتداءات ضض سبتمبر الإرهابية) عرضه للانتقاد واستغلته طالبان. وفي خضم عمليات الإجلاء قتل العشرات من الأفغان و13 جنديا أمريكيا في عملية إرهابية بالقرب من مطار كابول.

قضايا الهجرة مازالت عالقة

عبر جو بايدن عن نيته في نهج سياسة هجرة أفضل وأكثر إنسانية من سلفه ترامب على الحدود الأمريكية المكسيكية. كما عين نائبته كامالا هاريس كمفوضة خاصة مكلفة بالحد من الهجرة غير القانونية. لكن لحد الآن لم تكلل هذه المهمة بالنجاح.

صحيح أنه لم يعد يتم فصل الأطفال عن أهاليهم على الحدود ويتم وضعهم في مخيمات تشبه الأقفاص، لكن لا تزال الكثير من العائلات مشتتة.

كما أن عمليات الترحيل وفق إجراءات سريعة وبدون مراجعة قضائية عادت مرة أخرى إلى الوجود ومنذ فترة طويلة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يأتون يوميا إلى الحدود في ديسمبر/ كانون الأول 2022 ثمانية آلاف شخص. وحسب المقاربة الجديدة لبايدن فيما يخص الهجرة، يسمح شهريا لـ 30 ألف مهاجر من فينزويلا ونيكاراغوا وكوبا وهايتي بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني لمدة عامين، شريطة اجتياز فحص صارم لخلفيتم، مقابل ذلك يتم ترحيل 30 ألف مهاجر غير نظامي من هذه البلدان.

أولفير بيبر/هـ.د