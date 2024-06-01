أبرزهم هالاند.. هؤلاء النجوم سنفتقدهم في يورو 2024 بألمانيا
نجوم كبار مثل إرلينغ هالاند فازوا بألقاب فردية وجماعية مع أنديتهم، لكن لسوء الحظ لم تصعد بلادهم إلى يورو 2024، لذلك ستفتقدهم البطولة. لكن هناك آخرون منعتهم الإصابة، خصوصا الرباط الصليبي من المشاركة مع بلادهم بالبطولة.
البطولة ستفتقد إرلينغ هالاند
سيفتقد الجمهور بشدة المهاجم الاستثنائي الشاب إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج. وقعت النرويج في المجموعة الأولى وحلت ثالثة أيضا وبفارق كبير خلف إسبانيا واسكوتلندا، ليغيب غاب هالاند بسبب عدم ترشح بلاده. النجم الذي حقق ألقابا فردية عديدة، تألق في مباراة ودية في أوسلو وسجل ثلاثية في شباك البوسنة مانحا بلاده فوزا عريضا على الضيوف.
مارتين أوديغارد
وبسبب عدم صعود النرويج للبطولة سيغيب أيضا مواطنه مارتين أوديغارد، نجم الوسط المهاجم بأرسنال الإنجليزي (يسار الصورة). تألق أوديغارد مع أرسنال هذا الموسم في البرمييرليغ فسجل 8 أهداف وصنع 10، لكنه فقد اللقب أمام مانشتسر سيتي في الأمتار الأخيرة. ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاما وتبلغ قيمته السوقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" 110 ملايين يورو.
نجم دورتموند جوليان رايرسون
وسيغيب مع النرويج أيضا نجمه في خط الدفاع جوليان رايرسون. تألق رايرسون مؤخرا في صفوف دورتموند الألماني في مركز المدافع الأيمن وسجل مع الفريق الموسم المنصرم 4 أهداف، ووصل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكنه خسرها أمام متسيد البطولة ريال مدريد. كان رايرسون يمني النفس باللعب في البطولة بألمانيا لكن مازال لديه الوقت ليصعد للبطولة المقبلة في بريطانيا العظمى 2028، حيث يبلغ سنه حاليا 26 عاما.
نجما السويد إيزاك وفورسبرغ
وقعت السويد في المجموعة السادسة بالتصفيات وحلت ثالثة خلف بلجيكا والنمسا ولم تتأهل ليورو 2024 في النهاية. ومن أغرب أحداث التصفيات مقتل اثنين من مشجعي السويد خارج ملعب مباراة السويد وبلجيكا في بروكسل وبين الشوطين ألغيت المباراة. وبسبب غياب السويد لن نرى الجناح الأيسر لفريق ريد بولز نيويورك الأمريكي إميل فورسبرغ (يسار الصورة) وكذلك مواطنه المتألق في صفوف نيوكاسل الإنجليزي ألكسندر إيزاك (يمين).
الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي
ولم تتأهل أيضا إلى البطولة الجارة فنلندا، فقد حلت ثالثة أيضا في المجموعة الثامنة خلف الدنمارك وسلوفينيا، ولذلك لن نرى الحارس الرائع لوكاش هراديتسكي (الصورة) الفائز مع ليفركوزن مؤخرا بالدوري والكأس الألمانيين والذي خسر نهائي الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" أمام أتلانتا بيرغامو الإيطالي، ليفوته أيضا الفوز بالثلاثية المنشودة. وجدير بالذكر أن هراديتسكي أصله من سلوفاكيا حيث ولد في العاصمة براتيسلافا.
أسطورة الكرة البوسنية إدين دجيكو
يعد إدين دجيكو، ابن مدينة سراييفو، أسطورة الكرة في تاريخ البوسنة. وستفتده جماهير البطولة، ربما للأبد كلاعب في بطولات "اليورو"، فالبوسنة لم تتأهل أيضا ليورو 2024، وسنه حاليا تخطت الـ38 عاما، ولذلك فإن النجم الرائع مهاجم فريق فنربخشة إسطنبول التركي حاليا والذي تألق في دوريات ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا سيكون تخطى عامه الـ42 عندما تقام البطولة القادمة في بريطانيا العظمى عام 2028.
الرباط الصليبي يبعد نجوم منتخب النمسا
لكن هناك أيضا منتخبات صعدت للبطولة، رغم ذلك سنفتقد نجومها بسبب الإصابة. فقائد النمسا دافيد ألابا (يسار الصورة)، المدافع الأيمن لريال مدريد حاليا وبايرن سابقا لن يشارك بسبب قطع في الرباط الصليبي، والذي يتطلب علاجه فترة طويلة للتعافي. كما سيغيب عن النمسا لنفس السبب زميله زيفيا شلاغر نجم خط وسط لايبزيغ الألماني، وكذلك أيضا المهاجم ساشا كلازديتش، مهاجم وليفرهامبتون والذي كانا معارا لفرانكفورت.
التركي أوزان كاباك
الإصابة بالرباط الصليبي أيضا منعت التركي أوزان كاباك قلب دفاع هوفنهايم الألماني من اللعب مع منتخب بلاده، تركيا، في البطولة التي تقام على أرض ألمانيا. ابن مدينة أنقرة رغم صغر سنه (24 عاما) إلا أن له تجربة كبيرة في الدوري الألماني مع هوفنهايم وشالكه وشتوتغارت كما لعب أيضا في صفوف نورويتش سيتي وليفربول الإنجليزيين وغلاطة سراي التركي.
البرتغالي رافاييل غيريرو
ويشارك المنتخب البرتغالي في البطولة بنجومه وعلى رأسهم رونالدو، لكن سيغيب المدافع الأيسر لبايرن رافاييل غوريرو بسبب إصابة في مفصل الكاحل. يحمل غيريرو جنسية فرنسا أيضا فقد ولد بها. وربما يشارك في الطولة القادمة في حال ترشح البرتغال لأن سنه سيكون 34 عاما. يعرف غيريرو الملاعب الألمانية جيدا، من خلال تجربة طويلة مع دورتموند والآن يلعب في صفوف الغريم التقليدي بايرن ميونيخ.
غافي ولحظة صعبة على الجميع
سيخسر منتخب إسبانيا جهود لاعب الارتكاز غافي، نجم برشلونة، بسبب الرباط الصليبي في الركبة اليمنى وإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي. فخلال مباراة إسبانيا وجورجيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خرج غافي خلال الشوط الأول وهو يبكي. وأعرب لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا عن حزنه وقال: "إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة لغافي وبرشلونة والمنتخب الوطني، وبالنسبة لي" أيضا.
لوكاس هيرنانديز
الإصابة بالرباط الصليبي من أخطر الإصابات التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، نظرا لأن الرياضة تتطلب من اللاعب القيام بحركات مثل القفز وتغيير الاتجاه وغيره مما قد يستبب في الإصابة التي تحتاج شهورا للتعافي وربما تجبر اللاعب على الاعتزال في النهاية. وقد أصيب لوكاس هيرنانديز، المدافع الأيسر لباريس سان جرمان ومنتخب فرنسا بالرباط الصليبي ولذلك سيغيب عن البطولة الذي يعد منتخب الديوك مرشحا رئيسيا للفوز بها.