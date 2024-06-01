الإصابة بالرباط الصليبي من أخطر الإصابات التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم، نظرا لأن الرياضة تتطلب من اللاعب القيام بحركات مثل القفز وتغيير الاتجاه وغيره مما قد يستبب في الإصابة التي تحتاج شهورا للتعافي وربما تجبر اللاعب على الاعتزال في النهاية. وقد أصيب لوكاس هيرنانديز، المدافع الأيسر لباريس سان جرمان ومنتخب فرنسا بالرباط الصليبي ولذلك سيغيب عن البطولة الذي يعد منتخب الديوك مرشحا رئيسيا للفوز بها.