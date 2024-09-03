أبرزها مطار اسطنبول.. قائمة بأفضل وأسوأ المطارات في أوروبا

أحيانا يكون هبوط طائرتك بالمطار السيء سببا في جعل عطلتك تنطلق بمزاج معكر. في هذا التقرير نقدم لك لائحة بأفضل وأسوأ المطارات في أوروبا، لتخطط لرحلتك القادمة وتنعم بعطلة مريحة.

قام الموقع الخاص بالأسفار Holidu بنشر تصنيف جديد للمطارات في أوروبا، معتمدا في ذلك على بيانات من خرائط موقع غوغل، ليوضح ماهي أفضل وأسوأ المطارات التي يمكن أن تهبط طائرتك المقبلة فيها.

وحسب ما نقله موقع "تي أونلاين" الألماني، فإن مطار إسطنبول يأتي في المرتبة الأولى ضمن لائحة أفضل المطارات الأوروبية. وأكثر ما ميزه حسب تقييمات الزوار هو تصميمه الحديث وأوقات الانتظار القصيرة والنظافة وخيارات محلات التسوق والمطاعم المتنوعة داخله.

أما المركز الثاني فاحتله مطار فرانسيسكو دي سا كارنيرو في مدينة بورتو البرتغالية، والذي يتميز بلطف الموظفين وسهولة الوصول إلى مركز المدينة. ثم جاء في المركز الثالث مطار أثينا الدولي باليونان، يليه مطار فاتسلاف هافيل ببراغ، عاصمة جمهورية التشيك.

وبالنسبة للمطارات الخمسة المتبقية ضمن تصنيف الأفضل عالميا، فكانت على التوالي: مطار زيوريخ بسويسرا، ومطار أليكانتي الدولي بإسبانيا، و مطار أوسلو بالنرويج، ومطار هلسنكي بفنلندا، ومطار مالطا الدولي، ثم مطار سالونيك مقدونيا باليونان.

عطل تقني كبير شل الحركة الجوية بمختلف المطارات عالميا خلال شهر أغسطس 2024 صورة من: Rob Engelaar/ANP/IMAGO

أسوأ مطار في العالم موجود في أوروبا.. والمطارات الألمانية تغيب عن الصدارة!

ولم تصنف المطارات الألمانية ضمن الأفضل عالميا، فكان أفضلمطار ألماني حسب التصنيف الجديد، هو مطار ميونيخالذي جاء في المركز 30، يليه مطار فرانكفورت، ثم مطار شتوتغارت الذي احتل المركز 42. أما عن أسوأ المطارات الألمانية حسب التقييم، فكان مطار برلين فيلي براندت الدولي، الذي جاء في المرتبة 82.

كما أن التصنيفات الأخيرة، أظهرت أن أسوأ مطار في العالم يقع في أوروبا حسب صحيفة ساراييفو تايمز، التي نقلت نتائج استطلاع للرأي أجري بين المسافرين، أوضحت أن مطار شارلروا الجنوبي في بروكسل هو أسوأ مطار في العالم.

التصنيف الذي أعلنته شركة التمويل التجاري البريطانية لأسوأ 20 مطارا دوليا للمسافرين من رجال الأعمال، يوجد نصفها في أوروبا، بما في ذلك ستة مطارات في إنجلترا.

تصنيف آخر لأسوأ المطارات عالميا، نشرت عنه صحيفة فورتون الاقتصادية تقريرا، أوضح أن هناك مطارات أوروبية تراجعت شعبيتها بسبب مشكلة إلغاء الرحلات الجوية. وذكر التصنيف كلا من مطار لندن جاتويك، ومطار لشبونة هومبرتو ديلغادو، ومطار كوبنهاغن كاستروب، ومطار باريس شارل ديغول، ثم مطار أنطاليا.

عطل فني يشل المطارات والشركات .. هل يمكن تفادي آثاره؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

م.ب