"أبراموفيتش يريد التخلص من تشيلسي".. من يشتري النادي؟

كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، اليوم الأربعاء (الثاني من آذار/مارس 2022) أنه عُرض عليه شراء نادي تشيلسي الإنجليزي، وسط الضغوط التي يواجهها المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش في ظل غزو بلاده لأوكرانيا وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال فايس (86 عاماً)، مؤسس شركة تصنيع الأجهزة الطبية "سينتيز"، لصحيفة بليك السويسرية إنه تم التواصل معه وثلاثة أشخاص آخرين الثلاثاء.
وأعلن أبراموفيتش (55 عاماً) السبت أنه سلّم "إدارة ورعاية" النادي الى مؤسسة أمناء النادي الخيرية. ولم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.
وقال فايس إن "أبراموفيتش هو من أقرب مستشاري بوتين وأصدقائه. مثل كل الأوليغارشيين، إنه خائف"، وأضاف: "يحاول أبراموفيتش حالياً بيع جميع فيلاته في إنكلترا. كما يريد التخلص من تشيلسي بأسرع وقت. إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، تلقيت عرضاً الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش".
وتابع الملياردير: "عليّ أن أنتظر أربعة أو خمسة أيام. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. تشيلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني. لكن تشيلسي لا يملك المال. هذا يعني أن أولئك الذين يشترون تشيلسي يجب أن يعوّضوا لأبراموفيتش".
وأردف: "نحن لا نعرف بعد السعر المحدّد للبيع. يمكنني أن أتخيل نفسي منضماً إلى تشيلسي مع شركاء. أولاً يجب أن أنظر بعناية إلى الظروف. لكن ما يمكنني أن أخبركم به الآن أنني بالتأكيد لن أفعل مثل هذا الشيء بمفردي. إذا اشتريت نادي تشيلسي، فسيكون مع ائتلاف مؤلف من ستة أو سبعة مستثمرين".
الألماني ماركوس غيسدول استقال من تدريب لوكوموتيف موسكو احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا (أرشيف)
استقالة مدرب ألماني لفريق روسي!
وتستمر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الرياضة، إذ قدّم الألماني ماركوس غيسدول أمس استقالته من تدريب نادي لوكوموتيف الروسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، موجهاً انتقادات لاذعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان غيسدول تولى مهمته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتوصية من مواطنه رالف رانغنيك المدرب الموقت راهناً لمانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال غيسدول، البالغ 52 عاماً، في بيان لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يمكنني متابعة عملي في بلد يكون قائده مسؤولاً عن حرب عدوانية في وسط أوروبا". ويملك غيسدول خبرة عقدين في التدريب، لكن تجربته مع لوكوموتيف كانت الأولى خارج ألمانيا ودامت 12 مباراة فقط.
وتابع غيسدول في بيانه: "بالنسبة لي، التدريب في كرة القدم أفضل مهنة في العالم"، مضيفاً أنه استقال من منصبه بمفعول فوري، وأضاف "لا يمكنني الوقوف على ملعب التدريب في موسكو، أدرب اللاعبين، أطالب بالاحترافية، وعلى بعد كيلومترات قليلة تصدر أوامر تجلب معاناة كبيرة لشعب بأكمله".
م.ع.ح (أ ف ب)
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
كرة القدم الدولية
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف منتخبات وأندية روسيا عن المشاركة في كل البطولات حتى إشعار آخر. وسعت اللجنة الأولمبية الأمريكية واللجنة البارالمبية الأمريكية والمجلس الاستشاري للرياضيين هناك إلى فرض حظر شامل على الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بشكل فوري ويشمل ذلك ألعاب بكين لذوي الاحتياجات الخاصة.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
تدابير صارمة
اتخذ العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق روسيا وأحياناً بيلاروسيا في الكرة الطائرة، التزلج، البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، الملاكمة والسباحة. وفي الكرة الطائرة، أعلن الاتحاد الدولي سحب بطولة العالم المقررة في نهاية آب/أغسطس من روسيا. وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال الابقاء على الاستضافة الروسية.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
عدم التأهل لمونديال فرنسا
فرض حظر على المنتخبات الروسية والبيلاروسية من قبل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، يعني غياب روسيا عن مونديال 2022 في فنلندا، بالإضافة إلى الاتحاد العالمي للرغبي، ليضع حداً للآمال الروسية الضئيلة بالتأهل إلى مونديال فرنسا 2023.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
نقل نهائي أبطال أوروبا
وبعد تجريد ويفا بطرسبورغ الروسية من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا ومنحها لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الالماني في الدور ثمن النهائي.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
تجريد بوتين من الحزام الأسود
وفي التايكوندو، جرّد الاتحاد الدولي بوتين من الحزام الأسوَد الفخري، الممنوح له منذ 2013، معتبراً أن تصرفات موسكو تتعارض مع رؤية رياضة التايكوندو: "السلام أغلى من الانتصار".
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
رفض اللعب مع روسيا
أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية والمنتخبات الكروية في كل المسابقات "حتى إشعار آخر". بولندا التي كانت ستحلّ ضيفة على روسيا في الملحق الأوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها السويد وتشيكيا، الخصمان المحتملان لروسيا في الملحق المقرر في آذار/مارس الجاري.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
مونديال قطر 2022
بعد استضافتها المونديال الأخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022، المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
شالكه وغاز بروم
أعلن نادي شالكه الألماني العريق فسخ شراكته مع غازبروم. كما فسخ مانشستر يونايتد الإنكليزي عقده مع شركة الطيران الروسية أيروفلوت.
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في صور...حرب بوتين تتسبب في عزلة غير مسبوقة للرياضة الروسية
حرمان روسيا من المشاركة الأولمبية
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعارضت اللجنة الأولمبية الروسية بشكل قاطع قرار اللجنة الدولية وقالت إنه "يتعارض مع الوثائق التنظيمية للجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي". ( إعداد: علاء جمعة )
الكاتب: علاء جمعة