أبحاث الحشود البشرية

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ما الذي يحدث عندما يضيق المكان بالناس؟ وكيف تتصرف الحشود البشرية؟ أبحاث أجريت على 1500 شخص تهدف إلى توفير درجة أعلى من الأمان في الأماكن التي تضم مجموعات كبيرة من الناس.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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