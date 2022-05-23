 أبحاث الحشود البشرية | المستقبل الآن | DW | 29.05.2022

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المستقبل الآن

أبحاث الحشود البشرية

ما الذي يحدث عندما يضيق المكان بالناس؟ وكيف تتصرف الحشود البشرية؟ أبحاث أجريت على 1500 شخص تهدف إلى توفير درجة أعلى من الأمان في الأماكن التي تضم مجموعات كبيرة من الناس.

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