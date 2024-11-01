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أباني ذو الفقار

متخصص في الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلاقة بين التكنولوجيا والبشر

ذو الفقار مدمن على أخبار العلوم. يتمثل هدفه في تقديم الأفكار بشكل شامل ومبسط، وتجنب المصطلحات المعقدة، حتى نتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلنا.

منذ مغادرته مسقط رأسه في لندن، سلك ذو الفقار أباني طريقًا غير عادي عبر وسائل الإعلام، إذ قام بتصوير موسيقيي الروك وكتب مراجعات أدبية وتقارير عن الرياضة والانقلابات العسكرية وخصائص السياسة في جميع أنحاء المحيط الهادئ. وكان صحفيًا إذاعيًا وأدار الأخبار التلفزيونية وحلقات النقاش.

قاده الأمل في تحفيز النقاش حول الأفكار الجديدة إلى الصحافة. بالنسبة له، لا يوجد شيء أكثر إثارة للاهتمام من العلم، حيث يقدم أفكار العلماء ببساطة قدر الإمكان، مما يسمح للقراء والمستمعين والمشاهدين بمعرفة سبب أهمية هذه الأفكار وكيف تؤثر على حياتنا.

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