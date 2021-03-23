أباء مثليون - يحققون حلم الانجاب

تتغير الصورة الكلاسيكية للأسرة بشكل جذري: إذ يزداد عدد الأزواج المثليين الذين يحققون حلمهم بالإنجاب. رافق هذا الفيلم الوثائقي أربعة أزواج مثليين في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا لعدة سنوات. من بين هؤلاء الأزواج راقص الباليه الشهير جون لام وزوجه جون روجيري. إنهم يتحدثون بصراحة وبشكل مؤثر عن كيفية تطور رغبتهم في تكوين أسرة، والتحديات التي واجهوها في طريقهم إلى السعادة العائلية، وكيف تبدو حياتهم اليومية مع أطفالهم اليوم.



مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:30 UTC

الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 00:30 UTC

الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 10:30 UTC

الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:30 UTC

السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022 - 04:30 UTC

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