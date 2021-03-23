 أباء مثليون - يحققون حلم الانجاب | تقارير جديدة | DW | 30.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

أباء مثليون - يحققون حلم الانجاب

ماذا يعني أن يكون لزوجين مثليين أطفال؟ أربعة أزواج يتحدثون عن التحديات ولحظات السعادة التي رافقتهم في طريقهم إلى تكوين أسرة. من بين هؤلاء راقص الباليه الشهير جون لام وزوجه جون روجيري.

Dokumentation Papi & Papa

Dokumentation Papi & Papa

 تتغير الصورة الكلاسيكية للأسرة بشكل جذري: إذ يزداد عدد الأزواج المثليين الذين يحققون حلمهم بالإنجاب. رافق هذا الفيلم الوثائقي أربعة أزواج مثليين في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا لعدة سنوات. من بين هؤلاء الأزواج راقص الباليه الشهير جون لام وزوجه جون روجيري. إنهم يتحدثون بصراحة وبشكل مؤثر عن كيفية تطور رغبتهم في تكوين أسرة، والتحديات التي واجهوها في طريقهم إلى السعادة العائلية، وكيف تبدو حياتهم اليومية مع أطفالهم اليوم.

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:30 UTC
الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 00:30 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 10:30 UTC
الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 14:30 UTC
السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Protesters chat slogans during a rally in Istanbul, Saturday, March 2021, 2021. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan's overnight decree annulling Turkey's ratification of the Istanbul Convention is a blow to women's rights advocates, who say the agreement is crucial to combating domestic violence. Turkey was the first country to sign 10 years ago and that bears the name of its largest city. (AP Photo/Emrah Gurel)

اتفاقية إسطنبول ـ "لمكافحة العنف ضد المرأة.. وليس لها أجندة أخرى" 23.03.2021

هدفت اتفاقية إسطنبول، التي انسحبت منها تركيا مؤخرا، "لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، و"ليس لها أجندة أخرى"، كما يؤكد مسؤول في مجلس أوروبا في حوار مع DW، لكن هناك من يرى فيها تهديدا لقيم الأسرة والمجتمع.

إعلان