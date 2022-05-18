 آينتراخت فرانكفورت يفوز بلقب الدوري الأوروبي | DW الأخبار | DW | 19.05.2022

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DW الأخبار

آينتراخت فرانكفورت يفوز بلقب الدوري الأوروبي

إنه أول لقب دولي لفريق المدرب أوليفر غلاسنر منذ عام 1980. في المباراة النهائية ضد غلاسكو رينجرز في إشبيلية الإسبانية، كانت ركلات الترجيح هي العامل الحاسم. أصبح حارس مرمى آينتراخت كيفن تراب بطل ذلك المساء.

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