آينتراخت فرانكفورت يفوز بلقب الدوري الأوروبي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
إنه أول لقب دولي لفريق المدرب أوليفر غلاسنر منذ عام 1980. في المباراة النهائية ضد غلاسكو رينجرز في إشبيلية الإسبانية، كانت ركلات الترجيح هي العامل الحاسم. أصبح حارس مرمى آينتراخت كيفن تراب بطل ذلك المساء.
أحرز أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز بركلات الترجيح على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.
يطمح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى إضافة لقب أوربي ثان إلى خزينته خلال مواجهته لغلاسكو رينجرز الاستكتلندي في نهائي الدوري الأوروبي. لكن الطموح نفسه يحذو أيضا رينجرز الذي لم يعانق التتويج أوروبيا منذ 1972.
قبل 62 عاما كان شاهدا على مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام غلاسكو رينجرز، واليوم سيعيش نفس التجربة عندما يتلقي نفس الفريقان في نهائي الدوري الأوروبي. أدولف شميت قرر السفر رفقة ولديه وحفيدته لتشجيع فرانكفورت في إشبيلية.
حقق فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني حلمه بالتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي مزيحا من أمامه ويستهام الإنجليزي. والآن، تنتظره مواجهة حاسمة أمام رينجرز الاسكتلندي، يعوّل فيها على دعم لاعبه الأول في هذا الموسم: الجمهور.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول