" آمنت بنفسي وهكذا حققت هدفي!"

سيدة مصرية وصلت لقمة إيفرست وشيف عراقي وصل للعالمية بهندسة طعامه وسيدة مغربية تحّدت نظرة المجتمع وامتهنت الفلاحة بعد أن درست القانون وشاب سوري نجى من السرطان وأصبح مصدر إلهام للكثير من مرضى السرطان. في هذه الحلقة نستمع لقصص إيجابية ومليئة بالتفاؤل والأمل والنجاح.

ضيوف وضيفات جعفر توك:

منال رستم، أول مصرية تصل قمة إيفرست

شيف شاهين، شيف ومهندس وصانع محتوى عراقي

سهام رحمون، مغربية أسست مشروعها في الفلاحة

قصي اليوسف، مريض سرطان سابق وصانع محتوى سوري