آمال دورتموند في اللقب تتلقى ضربة قوية بهزيمته أمام شالكه

تلقى بروسيا دورتموند ضربة قوية في صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما سقط بهزيمة مفاجئة 4-2 أمام ضيفه المتعثر شالكه في "ديربي" وادي الرور اليوم السبت (27 أبريل/ نيسان 2019) ليظل متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ويملك دورتموند، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، 69 نقطة قبل ثلاث مباريات من النهاية فيما لدى بايرن 70 نقطة قبل مواجهة نورمبرغ المتعثر غدا الأحد. ويستطيع الفريق البافاري الابتعاد بفارق أربع نقاط في الصدارة لو انتصر غدا الأحد لتتوقف آمال دورتموند على تعثر منافسه البافاري مرتين في آخر ثلاث جولات.

واقترب شالكه من ضمان البقاء بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 15 متقدما بتسع نقاط على شتوتغارت صاحب المركز المؤهل لملحق البقاء والذي يستضيف بروسيا مونشنغلادباغ في وقت لاحق من اليوم السبت. وأدرك دانييل كاليجيوري التعادل من ركلة جزاء للفريق الضيف في الدقيقة 18 بعدما افتتح ماريو غوتسه التسجيل قبل ذلك بأربع دقائق بضربة رأس بعد تمريرة رائعة من جيدون سانتشو.

وهز ساليف ساني الشباك بضربة رأس قوية في الدقيقة 28 ليتقدم شالكه الذي ظهر بصورة مختلفة تماما عن الفريق المتعثر الذي يكافح للهروب من الهبوط.

ومع التزامه الدفاعي والانتظار للانطلاق في هجمات مرتدة نجح شالكه في إبطال مفعول هجمات دورتموند الذي استحوذ على الكرة بنسبة 75 في المئة في الشوط الأول لكنه افتقر للتمريرة الأخيرة. وزادت الأمور سوءا لصاحب الأرض بطرد القائد ماركو رويس عند مرور ساعة من اللعب بعد تدخل عنيف ضد سوات سيردار.

وسدد كاليجيوري الركلة الحرة في الزاوية العليا لمرمى دورتموند الذي طرد لاعبه ماريوس فولف بعد تدخل على سيردار في الدقيقة 65.

وقدم دورتموند كل ما لديه وقلص أكسل فيتسل الفارق قبل خمس دقائق من النهاية لكن بريل إمبولو حسم المواجهة بالهدف الرابع بعد ذلك بدقيقة واحدة ليخطف شالكه فوزا في قمة للذكرى بعد موسم مخيب لوصيف البطل في الموسم الماضي.

دوسلدورف ضمن البقاء في دوري الأضواء بعد فوزه على بريمن.

بقية نتائج مباريات السبت

وشهدت أيضا هذا الجولة السبت فوز فورتونا دوسلدورف على فيردر بريمن 4 / 1، وسجل أهداف فورتونا بينيتو رامان في الدقيقة الأولى من المباراة وكينان كرامان في الدقيقة 22 وروين هيننينغز في الدقيقة 56 وماركوس سوتنر في الدقيقة 73، فيما سجل هدف فيردر بريمن الوحيد ماكس كروزه في الدقيقة 28. ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد بريمن عند 46 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز هانوفر على ماينز بهدف نظيف سجله هندريك ويداندت في الدقيقة 66، ورفع هانوفر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير وتوقف رصيد ماينز عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز لايبزيغ على فرايبورغ 2 / 1، وسجل هدفي لايبزيغ تيمو فيرنير في الدقيقة 19 وإيميل فورسبرغ في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف فرايبورغ فينسينزو غريفو في الدقيقة 66. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فرايبورغ عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع هيرتا برلين سلبيا. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)