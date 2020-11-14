 آلية دولة القانون الأوروبية.. هل تكفي لحماية الديمقراطية والحريات؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

آلية دولة القانون الأوروبية.. هل تكفي لحماية الديمقراطية والحريات؟

منذ سنوات يدور نقاش في الاتحاد الأوروبي حول كيفية وقف التطورات المناهضة للديمقراطية في الدول الأعضاء. فهل آلية دولة القانون الجديدة وسيلة ناجعة ومناسبة لضمان ذلك؟

مظاهرة ضد التوجه المناهض للديمقراطية في مدينة كراكاو البولندية 21.01.2018

استمرار التوجه المناهض للديمقراطية في بولندا دفع كثيرين للمشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة

طوال شهور أثار ما يُسمى آلية دولة القانون للاتحاد الأوروبي النقاش والجدل لدى الرأي العام الأوروبي، وخلاف الفيتو مع بولندا والمجر سبب أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. وبعد جدل حاد دخلت آلية دولة القانون حيز التنفيذ مطلع هذا العام. ويراد من خلال هذه الآلية تغيير كل شيء داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان الشفافية والديمقراطية ودولة القانون.

مختارات

منتقدون في الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية مدنية يرون في قانون الطوارئ الجديد الذي تبنته المجر خطرا على الديمقراطية في أوروبا، ويعبرون عن خشيتهم من سير دول أخرى على خطى المجر ورئيس وزرائها فيكتور أوربان.

وهذه القاعدة من شأنها تمكين الاتحاد الأوروبي من معاقبة دول أعضاء إذا ما ابتعدت عن القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي ومبادئ دولة القانون. ويدور جدل حاد منذ عقد من الزمن حول هذا النوع من إمكانيات المعاقبة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد تجلى هذا التوجه أولا في عملية إعادة البناء غير الديمقراطية التي أطلقها رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عام 2010 وفي عام 2015 جاءت سياسة حزب "القانون والعدالة" الذي يقود الحكومة البولندية في هذا الاتجاه أيضا. وكلا البلدين يدعوهما الاتحاد الأوروبي ومنذ سنوات للالتزام بمبادئ دولة القانون بدون جدوى، لأن إمكانيات العقاب إلى حد الآن فشلت جميعها.

من دولة القانون إلى آلية مكافحة الفساد

رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان

رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أوربان يدفع ومنذ سنوات إعاة البناء غير الديمقراطي في البلاد إلى الأمام

وآلية دولة القانون من شأنها وضع حد لهذا الأمر، لكن هل بمقدورها فعلا تحقيق ذلك؟ وهل هي ذات فاعلية قانونية بعد دخولها حيز التنفيذ مطلع هذا العام وهل يمكن تطبيقها؟ وهذا هو موقف المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.لكن بولندا والمجر تتمسكان بأن تقوم المحكمة الأوروبية العليا بالتحقق من الآلية وتطبيقها بعد صدور حكمها. وهذا قد يطول لمدة سنة أو اثنتين. والقاعدة التي دخلت الآن حيز التنفيذ جاءت بمبادرة من البرلمان الأوروبي عام 2018. وفي الأصل كان الكثير من البرلمانيين يفكرون في آلية أوسع تمكن من معاقبة العديد من الخرقات لمبادئ دولة القانون في الاتحاد الأوروبي. لكن في يوليو/ تموز 2020 توصل البرلمان والمفوضية والدول الأعضاء إلى حل وسط: الآلية تم اختصارها في إطار الخروقات المتصلة بالأموال الأوروبية.

ويرى خبراء كثيرون أنه ومن خلال ذلك، قد تم تحويل الأمر من آلية لدولة القانون إلى آلية لمكافحة الفساد، و"للأسف هذا هو الواقع"، يقول خبير القانون الدستوري المجري المعروف غابور هاالماي، الأستاذ بجامعة فلورنسا، ويضيف لـ DW "وحقيقة أن يبقى الاتحاد الأوروبي عاجزا، في حالة المجر ومنذ عشر سنوات وفي حالة بولندا منذ خمس سنوات، عن معاقبة خروقات جسيمة لمبادئ دولة القانون، لا تتغير مع الآلية الجديدة". وحتى نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، السياسية الألمانية كاتارينا بارلي غير سعيدة بحل الوسط هذا، وعبرت عن ذلك لـ DW بقولها "للأسف يجب القول بأن حكومتي بولندا وهنغاريا نجحتا في الانتقاص من الآلية".

مظاهرة احتجاجية في بودابست 24.07.2020 ضد تأثير حكومة أوربان على الإعلام

الحد من حرية الإعلام وتأثير حكومة أوربان على الإعلام دفع الآلاف للاحتجاج ضد الحكومة الهنغارية

وإلى جانب العراقيل التي وضعها معارضو الآلية هناك أيضا مبدأ "الغالبية المؤهلة" أي يجب أن تكون موافقة غالبية معينة في المجلس الأوروبي، الذي يتكون من رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات على أحد الأعضاء. وعمليا هذه الأغلبية تعني موافقة 15 عضوا من أصل 27 دولة وتمثل 65 في المائة على الأقل من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. وفي الأصل كان العكس مبرمجا وهو أن يتم وقف العقوبات بغالبية المجلس فقط. وكاتارينا بارلي تفيد أنه لا يمكن تقليص الآلية لتشمل قضايا مكافحة الفساد فقط، بل يمكن تطبيقها على نحو أوسع.

تحقيق من قبل المحكمة الأوروبية العليا

وبما أن حق المبادرة للإجراءات العقابية يكون في يد المفوضية الأوروبية فقط، فإن الكثير يبقى رهنا بإرادتها السياسية، كما تفيد بارلي. وفي هذه النقطة تبقى متشككة، إذ إلى حد الآن ظلت المفوضية متحفظة تجاه بولندا وهنغاريا.

وشعرت بارلي بثقة في موقفها المتشكك حين لم تعارض المفوضية الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول إعلان زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذي يوصي بالتحقق من الآلية من جانب المحكمة الأوروبية العليا تطبيقها بطلب من الدول الاعضاء. وهذه الإمكانية تريد بولندا وهنغاريا استغلالها.

كاتارينا بارلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي وزعمية كتلة الاشتراكيين

كاتارينا بارلي: آلية دولة القانون لا يمكن اختصارها على مكافحة الفساد

خيبة أمل الحقوقيين

وتنفي متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في ردها على سؤال لـ DW صحة عدم إمكانية تطبيق آلية دولة القانون إلا بعد التحقق منها من قبل المحكمة الأوروبية العليا، وتقول إن "المفوضية تعكف على وضع ترتيبات لتطبيق القاعدة"، وتضيف أن "القاعدة ستُطبق ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2021 ولا يحصل فقدان (إهمال) أي حالة".

وبغض النظر عن هذا يعبر خبراء وحقوقيون منذ الآن عن خيبة أملهم. فالآلية "خطوة إلى الأمام"، كما تقول مارتا باردافي، الرئيسة المشتركة للجنة هلسنكي المجرية، إحدى أهم المنظمات الحقوقية في هنغاريا. "لكن القاعدة تبقى وسيلة غير مرحب بها لحماية دولة القانون. ونتيجة الجدل الطويل لا يمكن لأحد أن يكون مسرورا بها".

وموقف أشد انتقادا جاء من خبير القانون الدستوري غابور هالماي، الذي أوضح أن الخاسرين الكبار في الجدل حول آلية دولة القانون هم الذين كانوا يأملون في وقف إجراءات القضاء على الديمقراطية ودولة القانون في بولندا وهنغاريا بمساعدة الاتحاد الأوروبي، ويقول "يجب عليهم الآن الاعتراف بأنه لا يمكن أن يعولوا على مساعدة بروكسل".

كينو فيرزيك/ م.أ.م

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


مواضيع ذات صلة

Polen US-Truppen treffen in Zagan ein

ذهاب ترامب .. الحكومات الشعبوية في أوروبا تفقد العراب الأمريكي 14.11.2020

الحكومات الشعبوية في أوروبا الشرقية لاسيما بولندا والمجر فقدت بهزيمة دونالد ترامب "عرابها" السياسي. فهل وجب عليها أن تتخذ مسارات أخرى وهل ستكون الحياة أسهل بالنسبة إلى الأوروبيين الآخرين؟

Griechenland Lesbos | Umzug in neues Lager Kara Tepe

مشروع جديد يلزم دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم استقبال اللاجئين 23.09.2020

في مشروع جديد للمفوضية الأوروبية سيكون التضامن إلزامياً بين دول الاتحاد في حال وقوع ضغط نتيجة استقبال اللاجئين، وأن تتم مساعدة أيّ دولة عضو من بقية الأعضاء، خاصة من لدن دول كانت دائماً تتهرب من المساهمة في العملية.

Ungarn Flüchtlinge in dern Nähe von Röszke

بعد إلغاء اتفاق دبلن.. نحو ميثاق أوروبي "أكثر إنسانية"؟ 19.09.2020

ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة سيحل محل اتفاق دبلن الذي أدت موجة اللجوء الكبرى قبل سنوات إلى تفجيره ووضعه خارج الخدمة. ما النقاط التي يرى مدافعون عن اللاجئين ضرورة تضمينها لأي ميثاق جديد لجعله "أكثر إنسانية"؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  