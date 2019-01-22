 آلية أوروبية للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران | أخبار | DW | 31.01.2019

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أخبار

آلية أوروبية للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران

ذكرت تقارير إعلامية أن ثلاث دول أوروبية أسست آلية للتبادل التجاري مع إيران بعيدا عن العقوبات الأمريكية على طهران بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. وواشنطن تجدد التلويح بمعاقبة الشركات التي ستتعامل مع طهران.

Flagge EU Iran (Getty Images/AFP/E. Dunand)

بعد أشهر من التحضيرات التقنية والقانونية نجحت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في تأسيس آلية مالية للتبادل التجاري مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران عقب إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران.

مختارات

في الوقت الذي تتباعد إيران وروسيا على الأرض السورية، يزداد التقارب بين موسكو وتل أبيب. البلدان يتوحدان في مقاومة النفوذ الإيراني وحضورها في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية، فيما تبدو طهران في عزلة متنامية. (29.01.2019)

حاولت السلطات الإيرانية التقليل من شأن انفجارين وقعا في مدينة زهدان جنوب شرق إيران قائلة إنهما نجما عن قنبلتين يدويتين. بيد أن جماعة "جيش العدل" السنية سارعت إلى تبني الانفجارين في بيانات على مواقع الواصل الاجتماعي. (29.01.2019)

من جانبها أكدت الحكومة الألمانية اليوم الخميس (31 يناير/كانون الثاني) ما أفادت به قنوات إذاعية وتلفزيونية بشأن الآلية الجديدة للتبادل التجاري مع إيران. وقالت الحكومة الألمانية، حسب ما افادت محطة "أن. دي. ار" بشمال ألمانيا إن هدف الآلية المالية هو الحفاظ على التبادل التجاري القائم بين الدول الأوروبية المذكورة وبين طهران. ويحمل الكيان الجديد اسم"Instex" وهو اختصار لمصطلح "آلية دعم التبادل التجاري".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن هذا الكيان هو عبارة عن مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من أجل مساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية مشروعة في إيران على تفادي العقوبات الأمريكية. وبمجرد إطلاقه، سيسمح هذا بالتدفقات المالية في المجالات غير المستهدفة بالعقوبات الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد قال  الاثنين الماضي إن ما يطلق عليه " كيان للأغراض الخاصة"  اقترب من التطبيق.

يذكر أن بقية الدول الأوروبية يمكنها التعامل لاحقا مع إيران عبر هذه الآلية التي سيتم الإعلان عنها رسميا الخميس عقب اجتماع وزار خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست. 

ويعمل الاتحاد الأوروبي بشكل جدي على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره في أيار/مايو 
الماضي بالانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران. 

من جانبها  قالت السفارة الأمريكية في ألمانيا إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن الآلية الأوروبية الجديدة لتسهيل التجارة مع إيران دون استخدام الدولار، لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة واشنطن لممارسة أقصى ضغط اقتصادي على طهران. وذكر متحدث باسم السفارة "كما أوضح الرئيس (ترامب) الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأمريكي أو التعامل مع الشركات الأمريكية. وأضاف "لا نتوقع أن يكون لآلية المدفوعات الخاصة أي تأثير على حملتنا
لممارسة أقصى قدر من الضغوط".


ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز، د ب أ)

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    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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  • Iran - Obdachlose übernachten in Gräbern (shahrvanddaily.ir)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    فقر وبطالة وهجرة

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  • Symbolbild Amnesty International zu Gewerkschaften im Iran (picture-alliance/dpa)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

    صفقات في مهب الريح!

    من بين الجوانب المرجح تأثرها السلبي بالعقوبات الأمريكية، الصفقات المعقودة مع كبرى الشركات الدولية على الصعيد العالمي وعلى صعيد النفط وأيضا والأجهزة الإلكترونية، مثل الصفقات التي عقدتها طهران مع شركة توتال النفطية وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات وجنرال إلكتريك للأجهزة والمعدات الإلكترونية.

  • Iran Asseman Airline (Imago/United Archives)

    الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

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    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الاقتصاد الإيراني.. انتكاسة واضحة ومستقبل مهدد

يشهد الوضع الاقتصادي بإيران تراجعا. فبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية وضغوط على إيران، فضلا عن خروج متظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الوضعية الإقتصادية، صارت إيران تعيش على وقع أزمة مرجح تفاقمها. (25.07.2018)  

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