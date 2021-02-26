 آليات نشاط شبكات التهريب في ليبيا وعلاقاتها العابرة للحدود (2\1) | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 28.02.2021

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ثقافة ومجتمع

آليات نشاط شبكات التهريب في ليبيا وعلاقاتها العابرة للحدود (2\1)

بعد نشر تفاصيل الويلات التي يلاقيها المهاجرون أثناء رحلتهم داخل ليبيا، يقوم مهاجر نيوز بنشر تفاصيل عمل شبكات التهريب هناك. وسنتناول عمليات الدعاية التي تعتمدها شبكات التهريب، إضافة إلى علاقاتها بشبكات أخرى عابرة للحدود.

مهاجرون متجهين من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط (أغسطس/ آب 2016)

رجل يحمل طفله البالغ من العمر 5 أيام فقط، بعدما تم انقاذهم من قارب خشبي مزدحم كان يهرب مهاجرين من ليبيا.

وراء أحداث "رحلة الموت" التي يخوضها المهاجرون في ليبيا، تكمن الكثير من التفاصيل التي تشكل أسبابا رئيسية لتراكم معاناتهم في البلد الذي تمزقه الحروب، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. تلك التفاصيل لا يمكن تلخيصها في مقال أو عدد من المقالات المتابعة للأحداث هناك، لكن الإضاءة على الأجزاء الرئيسية منها واجب ليكون بين أيدي الساعين للهجرة مستقبلا صورة عما يمكن أن يتعرضوا له هناك.

مختارات

قالت الأمم المتحدة إنها تدين بشدة "تقارير موثوقة" تفيد بأن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا ويحملون شارتها بهدف استغلال المهاجرين واللاجئين وطالبت بالتحرك لوقف حد لهذه الظاهرة ومحاسبة من يتم القبض عليه.

توصلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة إلى أن الإتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد، وأن القوات الليبية قد تكون تساعد الجماعات المسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب.

ولعل شبكات التهريب وأدوارها لا يمكن تصنيفها كتفصيل محدد بسبب علاقتها العضوية بعملية جلب المهاجرين إلى ليبيا مقابل وعدهم بالفردوس الأوروبي، وما لذلك من مسؤولية أساسية في معاناتهم والأهوال التي سيمرون بها.

المصدر الذي زود مهاجر نيوز بتفاصيل رحلة الموت تلك، زودنا بالمزيد من الوثائق والمعلومات حول آلية عمل تلك الشبكات، بدءا من "اصطياد" المهاجرين المحتملين، إلى جلبهم إلى ليبيا ومن هناك "تكديسهم" على متن القوارب المتجهة إلى أوروبا. المعلومات مرتبطة بآلية عمل تلك الشبكات في مدينة زوارة، لكننا سنتطرق خلال هذا الجزء من المقال لأدوارها في مدن أخرى، التي تختلف، وفقا للمصدر، بطرق التعاطي مع المهاجرين ونسبة المصداقية معهم.

"الاصطياد"

تتسم عمليات الشبكات تلك بكم هائل من التنظيم والهيكلية المركبة، والتي اكتسبتها على مدى وقت طويل من العمل في مجال التهريب، سواء كان تهريب البشر أم أي من الممنوعات.

على رأس كل شبكة في زوارة هناك "الحاج"، وهو زعيم الشبكة. وغالبا ما يكون من الأشخاص المعروفين أو ممن يحتلون مركزا اجتماعيا معينا. الجدير بذكره هنا هو أن عمل شبكات التهريب في زوارة ليس وليد الحرب الحالية، بل يعود إلى عشرات السنوات، إلى أيام النظام السابق.

لكل "حاج" هناك موظف يلقب بـ"الكبران"، مهمته الأساسية الاعتناء بالمهاجرين المتواجدين في المستودعات، وهو من يتولى مهمة التواصل مع "الحاج" في أمور الرحلات واحتياجات المهاجرين وغيرها.

الكبران يتولى مسؤولية مواقع التواصل، وهي الوسيلة الإعلامية الرئيسية لتلك الشبكات، حيث تنشر من خلال تلك الصفحات أخبارها وتقدم تفاصيل عن خدماتها. طبعا تعمل تلك الصفحات تحت أسماء وهمية، ولا تأتي على ذكر نوع أو طبيعة أنشطتها إلا عبر رسائل خاصة بينها وبين المهاجرين المحتملين.

من الأشياء التي يتم عرضها على تلك الصفحات فيديوهات لمهاجرين خلال الرحلة في البحر أو لحظة وصولهم الشواطئ الأوروبية. يتحدث المهاجرون خلال تلك القاطع المصورة عن مدى جودة المهرب الذي أوصلهم إلى هناك وكيف أن خدماته مضمونة. المسؤول عن التواصل مع المهاجرين وجمع تلك الفيديوهات ونشرها هو الكبران.

طبعا يتم استغلال المهاجرين من أجل تصوير تلك المقاطع، فهم يعتقدون أنه فقط يريد الاطمئنان عليهم والتأكد من وصولهم للبر، دون أن يعرفوا وجهة استخدام تلك الفيديوهات أو الصور.

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أوضاع اللاجئين الفارين من جحيم التعذيب في ليبيا

علاقات عابرة للحدود

تلك الطريقة أثبتت نجاحها في اصطياد المهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، خاصة أولئك القادمين من المغرب أو الجزائر أو مصر.

أما بالنسبة لأرقام الهواتف التي يمكن للمهاجرين التواصل مع تلك الشبكات من خلالها، فهي غالبا ما تكون لمهاجرين انطلقوا برحلاتهم إلى أوروبا، وتمت مصادرتها من قبل المهربين قبل صعودهم على متن القوارب. وتكون تلك الأرقام موصولة على هواتف من الجيل الأول، أي غير موصولة بشبكة الإنترنت.

وبالحديث عن جنسيات المهاجرين، يجب الإشارة إلى أن لكل شبكة في زوارة تخصص بجنسيات معينة، وتشتهر الشبكات الكبيرة ذات "الصيت اللامع" بعملها مع الجنسيات التي ذكرت سابقا، كون المهاجرين القادمين من هناك يدفعون بالدولار أو باليورو، وبالتالي يعتبرون من الفئات المهاجرة الأكثر حظا.

مهاجرون تم انقاذهم من الغرق أمام سواحل ليبيا

الرعب يتملك هؤلاء المهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق أمام السواحل الليبية

"المهاجرون صنفوا الشبكات وفقا لسمعة كل منها"

ولا تتمتع كافة الشبكات بنفس السمعة بين أوساط المهاجرين. فبعد كل هذا الوقت، بات لكل منها اسم تعمل من خلاله وسجل بنسبة عمليات التهريب الناجحة التي نفذتها.

أحد المهاجرين التشاديين قال لمهاجر نيوز إن الكثير من تلك الشبكات في الزاوية مثلا "تنصب" على المهاجرين، تتقاضى منهم أموالا ومن ثم إما لا تسيّر قوارب أو تسلمهم لخفر السواحل، أو أسوأ تبيعهم لشبكات أخرى.

أحد المهربين وعد عددا من المهاجرين بتهريبهم إلى أوروبا. تقاضى منهم مبالغ بآلاف الدولارات، ثم عند موعد انطلاق رحلتهم أبلغ خفر السواحل فتم القبض عليهم وإيداعهم في أحد مراكز الاحتجاز.

وأضاف أن سمعة شبكات التهريب في زوارة مثلا تتمتع بسمعة جيدة نسبيا، كونها تعمل "بضمير" ولا تتقاضى الأموال من المهاجرين قبل ضمان رحلتهم بكافة تفاصيلها.

ولا يقتصر دور تلك الشبكات على الأراضي الليبية فقط، فالكبرى منها بات لها علاقات متينة مع شبكات أخرى عبر الحدود، كالمغرب والجزائر وتونس والسودان، وتصل إلى بنغلادش وإندونيسيا كما إلى مالطا وإيطاليا وفرنسا. والحديث حول هذه النقطة يطول لكن وجب التنويه إلى أن تلك العلاقات أمنت للشبكات الليبية مصدرا هائلا للمهاجرين وللمعلومات حول طرق تهريبهم واستغلالهم وسرقتهم. وسنفرد لهذه العلاقات مقطعا كاملا في المقال القادم.

المصدر: مهاجر نيوز

  • Werbung für Reisen nach Europa (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مهمة البحث انطلقت في مدينة بنين عاصمة ولاية إيدو النيجيرية. تقريبا كل شخص نتحدث معه هنا لديه أصدقاء أو أعضاء عائلة في أوروبا. فأكثر من ثُلاثة أرباع مجموع بائعات الهوى في إيطاليا ينحدرن من هذه المنطقة. الكثيرون لا يجدون آفاقا في بلدهم بسبب البطالة في صفوف الشباب.

  • Schwester Bibiana Emenaha klärt Schülerinnen in Benin City über den Menschenhandel auf (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الأخت بابيانا إيمناها تحاول منذ سنوات تحذير النساء الشابات من السفر إلى أوروبا. وقالت لنا "الكثير منهن يتم إغراؤهن بوعود كاذبة". فالعمل الموعود كمربية أطفال أو حلاقة ينكشف في عين المكان كأكذوبة. فجميع النساء الشابات تقريبا يكون مصيرهن شوارع البغاء.

  • Schleuser in einer Hinterhof-Bar (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    بعد مفاوضات طويلة يوافق أحد مهربي البشر على التحدث إلينا. يسمي نفسه ستيف. ويقول إنه نجح في تهريب أكثر من مائة نيجيري إلى ليبيا، وهو يرفض تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التجارة ـ ويعتبر أنه خادم بسيط. ويقول ستيف "الناس هنا في إيدو طماعين. من أجل حياة أفضل هم مستعدون لفعل كل شيء".

  • Straße zwischen der nigerianisch-nigrischen Grenze und Agadez (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مقابل 600 يورو ينظم ستيف الرحلة من نيجيريا إلى إيطاليا. ويقول المهرب:"الغالبية تدرك خطر السفر عبر الصحراء". ومن حين لآخر تؤدي حوادث عطل إلى وفات بعض الأشخاص. "تلك هي المخاطرة"، يقول ستيف الذي يرافق المهاجرين حتى أغاديز في النيجر حيث يتولى شخص آخر المهمة.

  • Reporter Adrian Kriesch mit Tuareg-Kopfbedeckung (Foto: Scholz)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    مدينة أغاديز الصحراوية هي المحطة الأخطر في رحلة بحثنا. سكان هذه المنطقة يعيشون من تجارة البشر والمخدرات، ويتعرض أجانب من حين لآخر للاختطاف. لا يمكن لنا التحرك إلا تحت حراسة مسلحة، كما وجب علينا تغطية الرأس بزي تقليدي لتجنب لفت الأنظار.

  • Sultan von Agadez, Omar Ibrahim Omar, in seinem Palast (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    ويعتبر سلطان أغاديز عمر إبراهيم عمر مثل العديد من الناس أنه لا يمكن القضاء على مشكلة تجارة البشر في عين المكان، وهو يطالب بأموال أكثر من المجتمع الدولي. وحجته في ذلك عندما يقول بأنه إذا أرادت أوروبا وقف تدفق المهاجرين عليها نحو البحر المتوسط، فوجب عليها دعم النيجر أكثر.

  • LKW mit Migranten verlässt Agadez

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    منذ شهور تنطلق كل يوم اثنين قبل غروب الشمس حافلات تقل مهاجرين من أغاديز في اتجاه الشمال. الفوضى في ليبيا أدت إلى تمكن المهربين من العبور دون مراقبة حتى البحر المتوسط. ونلاحظ بسرعة هنا أن السلطات في النيجر لا تكثرت لأنشطة المهربين.

  • Sozialarbeiterin Lisa Bertini im Interview (Foto: Scholz/Kriesch)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الكثير من المهاجرات من نيجيريا يجدن أنفسهن في إيطاليا على قارعة الطريق للممارسة البغاء. الموظفة الاجتماعية ليزا بيرتيني تعمل مع بائعات هوى أجنبيات. وقالت لنا بيرتيني:"عددهن في ازدياد". وتكشف مصادر رسمية أن حوالي 1000 نيجيرية دخلن في عام 2014 إيطاليا. وفي 2015 تجاوز عددهن 4000 . وتلاحظ الموظفة الاجتماعية أن "عمر الفتيات يصغر".

  • Reporter Jan-Philipp Scholz, Adrian Kriesch und Henry Ogunjimi

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    بمساعدة زميل نيجيري تعقبنا أثر "سيدة" مفترضة. لقب "السيدة" تحصل عليه القوادات النيجيريات اللاتي يتربعن على قمة هرم شبكات تهريب. هذه الديوثة تعيش في إحدى ضواحي فلورينتسا. وتوجه إحدى الضحايا اتهامات قوية ضدها، وقالت "ضربتنا وأجبرتنا على ممارسة الدعارة".

  • Italien Florenz Bild 10: Mutmaßliche Madame in der Nähe von Florenz

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    وعندما واجهنا "السيدة" المفترضة بالاتهامات الموجهة إليها اعترفت بأنها تأوي ست شابات نيجيريات في منزلها. لكنها رفضت الاتهام بأنها تجبر البنات على الدعارة. وقررنا تقديم نتائج بحثنا إلى النيابة العامة الإيطالية.

  • Anti-Menschenhandels-Aktivistin Schwester Monika Uchikwe (Foto: Kriesch/Scholz)

    رحلة محفوفة بالمخاطر- تعقب آثار مهربي البشر في إفريقيا

    الراهبة مونيكا أوشكفي تنتقد منذ مدة تقاعس السلطات الإيطالية. إنها تعتني منذ ثمان سنوات بضحايا تجارة البشر. وتحدثت في غضب عندما سألناها عن زبائن البنات. وقالت إن أولئك الرجال يبحثون دوما عن إشباع رخيص لغرائزهم: ممارسة الجنس مع فتاة نيجيرية تساوي 10 يوروهات فقط. وتقول بأنه بدون هؤلاء الصعاليك لما كانت المشكلة موجودة.

    الكاتب: يان فليب شولتس/ أدريان كريش/ م.أ.م


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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