 آلة صنع بيتزا تقسم روما | مراسلون حول العالم | DW | 16.09.2022

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مراسلون حول العالم

آلة صنع بيتزا تقسم روما

يقول خبراء إن تحضير البيتزا تراث ثقافي عالمي لإيطاليا، وهم يعارضون تحضيرها آلياً، كما تفعل شركة مستر غو/ Mr. Go، التي تصدِّر البيتزا إلى جميع أنحاء العالم.

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