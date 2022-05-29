آلة صنع بيتزا تقسم روما

خبراء: استمرار الحرب في أوكرانيا يشكل تهديداً للغرب

لا تبدو المجتمعات الأوروبية مستعدة لتقبّل تداعيات الحرب الأوكرانية مع ارتفاع مستوى التضخم ما يهدد بمظاهرات في بلدان أوروبية مختلفة. كما أن احتمال اندلاع نزاع بين واشنطن وبكين تتزايد، ويكتنف الغموض وضع الاقتصاد الروسي.