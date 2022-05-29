آلة صنع بيتزا تقسم روما

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يقول خبراء إن تحضير البيتزا تراث ثقافي عالمي لإيطاليا، وهم يعارضون تحضيرها آلياً، كما تفعل شركة مستر غو/ Mr. Go، التي تصدِّر البيتزا إلى جميع أنحاء العالم.
ضمن سلسلة على ضفاف المتوسط، تحط زينب المسرار الرحال في صقلية؛ أكبر جزيرة في إيطاليا. ستحصد هناك ثمار الحمضيات وستلتقي بفنانين وستسافر من بركان إتنا إلى العاصمة باليرمو.
لا تبدو المجتمعات الأوروبية مستعدة لتقبّل تداعيات الحرب الأوكرانية مع ارتفاع مستوى التضخم ما يهدد بمظاهرات في بلدان أوروبية مختلفة. كما أن احتمال اندلاع نزاع بين واشنطن وبكين تتزايد، ويكتنف الغموض وضع الاقتصاد الروسي.
جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوّة إيطاليا" اليميني المتطرف والمرشحة الأبرز لاعتلاء كرسي رئاسة الوزراء، تتبنى صرة من المفاهيم والبرامج التي تدعو في أجزاء منها إلى فرض حصار بحري لمنع المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.
مع استقالة ماريو دراغي، خسر الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي حليفا كبيرا في موقفهما الداعم لأوكرانيا بوجه الغزو الروسي، لكنهما يخشيان الآن وصول حكومة تشكك بجدوى التكتل الأوروبي وليست بعيدة عن موسكو.
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