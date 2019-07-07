"آلان كردي" تستعد لإنقاذ المزيد من المهاجرين في المتوسط

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، اليوم السبت (13 تموز/يوليو)، أنها ستبدأ بتنفيذ مهام جديدة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط مجددا بحلول نهاية تموز/يوليو الجاري، حيث تأتي مثل هذه العمليات الخاصة في إطار مواجهة مباشرة مع الحكومات غير الراغبة في استقبال المهاجرين.

وقال جوردن إيسلر، المتحدث باسم سي آي، إن السفينة "آلان كردي" التابعة للمنظمة موجودة حاليا في جزيرة مايوركا الإسبانية من أجل الإعداد للمهمة التالية التي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 22 حتى 24 تموز/يوليو الجاري.

وأنقذت السفينة "آلان كردي" التي ترفع علم ألمانيا، أكثر من 60 مهاجرا من ليبيا مؤخرا. ووافقت مالطا يوم الأحد الماضي على السماح للمهاجرين الذين أنقذتهم منظمة سي آي بالهبوط على أراضيها، وبعدها عادت "آلان كردي" إلى مناطق عملياتها.

وكانت عمليات الإنقاذ الخاصة قد انتهت مرارا بأزمات مع مسؤولين حكوميين أو احتجاز سفن الإنقاذ. وتعد "آلان كردي" واحدة من سفن قليلة التي لا تزال ناشطة، حيث تم الاستيلاء على سفن لمنظمات غير حكومية أخرى أو تم إجبارها على البقاء في مالطا أو إيطاليا.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)