 آلام الظهر وعلاقتها بالعضلات | صحتك بين يديك | DW | 17.02.2022

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صحتك بين يديك

آلام الظهر وعلاقتها بالعضلات

إذا استمرت آلام الظهر رغم العلاج الطبيعي أو التدريبات أو مسكنات الألم، فقد يكون لهذا علاقة بالعضلات الصغيرة العميقة، والتي لا تؤخذ في الاعتبار أثناء التدريب العادي. ولكن هناك طرق لتنشيط هذه العضلات الصغيرة.

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