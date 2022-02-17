آلام الظهر وعلاقتها بالعضلات

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إذا استمرت آلام الظهر رغم العلاج الطبيعي أو التدريبات أو مسكنات الألم، فقد يكون لهذا علاقة بالعضلات الصغيرة العميقة، والتي لا تؤخذ في الاعتبار أثناء التدريب العادي. ولكن هناك طرق لتنشيط هذه العضلات الصغيرة.
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
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