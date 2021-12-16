صحتك بين يديك

آلام الرقبة بسبب استخدام الهاتف المحمول

مشاهدة الشاشة أو الهاتف المحمول لساعات يعتبر بالنسبة للعديد من الأشخاص جزءًا من الحياة اليومية. لكن عضلات الرقبة تعاني من هذا، وتتألم كثيرا.