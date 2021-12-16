آلام الرقبة بسبب استخدام الهاتف المحمول

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مشاهدة الشاشة أو الهاتف المحمول لساعات يعتبر بالنسبة للعديد من الأشخاص جزءًا من الحياة اليومية. لكن عضلات الرقبة تعاني من هذا، وتتألم كثيرا.
في مراجعة منهجية لمجموعة من الدراسات السابقة، كشف باحثون مخاطر إضافية لاستخدام الأطفال والمراهقين للأجهزة الذكية. وأكدوا على أهمية إبقاء هذه الأجهزة بعيدة عن غرف نوم الأطفال. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تحتضن قطر بطولة كأس العرب استعدادا لكأس العالم، وإن كانت مصاريف الملاعب وتكاليفها لا تبدو مشكلة، فإن أجواء الكأس ليست حماسية بشكل ملفت، خصوصا بين عمال الملاعب الذين ينبغي عليهم التركيز على مهام التشييد.
ساعات عديدة نقضيها أمام الشاشة أو الأجهزة الرقمية التي ترهق أعيننا بشكل مفرط في زمن كورونا والإغلاق التام. تعرف على تمارين "يوغا العين" لراحة الأعين من الضغط والعناء اليومي.
زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.
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