آلام البطن والمعدة بسبب الإجهاد

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غالباً ما يعاني الأطفال والشباب من آلام المعدة أو الصداع نتيجة القلق المستمر أو التعرض للإجهاد. كيف يجب أن يتعامل أولياء الامور مع هذه الحالات؟
على مدار أربعة أيام سافر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، عبر الشرق الأوسط حاملا معه أفكارا ورؤى مستقبلية حول السلام والتعاون بين دول المنطقة. ويعتقد أن التغير المناخي ينبغي أن يجبر الدول على التعاون رغم خلافاتها.
بينما يرى بعض الخبراء أن ألمانيا "تجاوزت ذروة" جائحة كورونا، يحذر آخرون من موجة جديدة في الخريف والشتاء. أما السلطات فتركز على مجموعتين أساسيتين: أطفال المدارس وغير المُطمعّين. هنا لمحة عن الاستعدادات لموسم البرد!
سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.
تواجه باريس معضلة التوفيق بين توقعات الرأي العام الفرنسي بشأن الحزم تجاه التطرف الإسلاموي وبين موجة الغضب في العالم الإسلامي التي ترى أن فرنسا تعادي المسلمين بشكل عام وليس المتطرفين فقط، فكيف واكب الألمان هذا الجدل؟
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