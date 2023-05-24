آلالاف الفلسطينيين يناشدون برنامج الغذاء العالمي العدول عن وقف المساعدات

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برنامج الغذاء العالمي، يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية اعتباراً من الشهر القادم بسبب نقص التمويل، وتحذيرات من تداعيات هذا القرار على الآلاف الفقراء.
بينما تستعد إسرائيل للاحتفال بعيد الاستقلال الـ 75، يبدو أن البلاد عند مفترق طرق، فقد أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة اليمينية المتطرفة إلى انقسامات عميقة في المجتمع.
اتهم تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بالتسبب بالتوتر من خلال "الاحتلال الدائم" لأراضٍ فلسطينية. التقرير ينتقد الفلسطينيين أيضا. فيما اتهمت إسرائيل اللجنة بالانحياز.
أصيب عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، في أحدث مواجهة في موجة العنف المتصاعدة في مدينة القدس، فيما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء العنف المتصاعد.
منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقف المساعدات الأمريكية لها، تواجه وكالة "الأونروا" الأممية لغوث اللاجئين الفلسطينيين مصاعب كبيرة في تمويل عملياتها. لذلك طالبت بميزانية للعام الحالي تبلغ 1.6 مليار دولار.
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