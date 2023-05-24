 آلالاف الفلسطينيين يناشدون برنامج الغذاء العالمي العدول عن وقف المساعدات | DW الأخبار | DW | 25.05.2023

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DW الأخبار

آلالاف الفلسطينيين يناشدون برنامج الغذاء العالمي العدول عن وقف المساعدات

برنامج الغذاء العالمي، يقرر تعليق مساعداته لآلاف الأسر الفلسطينية اعتباراً من الشهر القادم بسبب نقص التمويل، وتحذيرات من تداعيات هذا القرار على الآلاف الفقراء.

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