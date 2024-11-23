آلاف من طالبي اللجوء غادروا ألمانيا طوعا بمقابل دعم مالي

دعمت ألمانيا آلاف الأشخاص ماليا في مغادرتهم الطوعية للأراضي الألمانية ومنهم مثلا من رُفضت طلبات لجوئهم أو من لديهم فرص ضئيلة للحصول على حق اللجوء بألمانيا. وذكرت الحكومة أن عدد المغادرين طوعا بلغ 8263 نهاية أكتوبر 2024.

أفادت الحكومة الألمانية السبت 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 بأنها دعمت ماليا آلاف الأشخاص في مغادرتهم الطوعية للبلاد، ومن هؤلاء الأشخاص على سبيل المثال من تم رفض طلبات لجوئهم أو من لديهم فرص ضئيلة في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.

وجاء ذلك في رد من الحكومة الألمانية على استفسار من لايف-إريك هولم النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" -الشعبوي المصنف بالمتطرف في بعض ولايات ألمانيا- حول هذا الموضوع.

وذكرت الحكومة في ردها أن 8263 شخصا غادروا ألمانيا طوعا بحلول نهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي 2024، وحصلوا على دعم مالي عبر برنامج تمويل مشترك بين الحكومة الفيدرالية والولايات.

الاتحاد الأوروبي أيضا يدعم تكاليف المغادرة

يذكر أنه من خلال برنامج الدعم المعروف باسم "برنامج إعادة الاندماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا/برنامج العودة الطوعية المدعوم من الحكومة"، يمكن للمهاجرين المحتاجين الحصول على مساعدة مالية، على سبيل المثال لشراء تذاكر الطيران والحافلات أو الحصول على دعم طبي.

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وبلغت قيمة التمويلات المعتمدة للبرنامج هذا العام أكثر من 8,2 مليون يورو. وذكرت الحكومة في الرد أنه لا يمكن في الوقت الحالي توضيح كم من هذه التكاليف تتحمله الحكومة الفيدرالية والولايات، وعزت ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يغطي في ظروف معينة الجزء الأكبر من تكاليف المغادرة، وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة الاتحادية والولايات أن تتحمل 5% فقط لكل منهما من التكاليف.

المغادرة الطوعية أقل تكلفة من الترحيل

وعادة ما تكون عمليات الترحيل أكثر تكلفة بكثير من المغادرة الطوعية. من جانبه قال هولم: "يجب علينا استغلال كل فرصة لدفع طالبي اللجوء المرفوضين وغيرهم من الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إلى الرحيل"، مشيرا إلى أن هذا أرخص من "الإعالة الكاملة" لهؤلاء الأشخاص داخل البلاد. وأوضح أن هناك دعما ماليا كبيرا من الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات الخاصة بالمغادرة.

ع.م / ع.ج.م (د ب أ)