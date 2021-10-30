آلاف المحتجون يتظاهرون في العاصمة السودانية للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية واستبدالها بإدارة عسكرية

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احتشد الآلاف من المحتجين في العاصمة السودانية للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية واستبدالها بإدارة عسكرية. ويرى المتظاهرون أن الحكومة الحالية فشلت في معالجة مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية
مجددا تواجه قوات الأمن المحتجين الغاضبين من الانقلاب بقنابل مسيلة للدموع، لفضّ مظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين استعدادً "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".
أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.
يتوقع المبعوث الأممي فولكر بيرتس بأن تحقق جهود "الوساطة" الجارية لحلّ الأزمة في السودان نتائج قريباً، وزيارة جديدة للمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، وسط أنباء عن اقتراح "مطروح" بمنح حمدوك سلطات تنفيذية واسعة.
أمرت محكمة سودانية باعادة تشغيل شبكة الانترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش على شركائه المدنيين. واستغلت ميلشيات الموقف فـ"نفذت هجمات واعتداءات جنسية" في دارفور، فيما أبلغت ترويكا السودان البرهان رسالة واضحة.
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