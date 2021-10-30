 آلاف المحتجون يتظاهرون في العاصمة السودانية للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية واستبدالها بإدارة عسكرية | DW الأخبار | DW | 18.10.2021

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DW الأخبار

آلاف المحتجون يتظاهرون في العاصمة السودانية للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية واستبدالها بإدارة عسكرية

احتشد الآلاف من المحتجين في العاصمة السودانية للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية واستبدالها بإدارة عسكرية. ويرى المتظاهرون أن الحكومة الحالية فشلت في معالجة مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية

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