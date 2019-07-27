آلاف المتظاهرين يحتشدون في موسكو دعما لانتخابات حرة

تجمع آلاف الأشخاص في موسكو اليوم السبت (العاشر من آب/ أغسطس 2019) تعبيرا عن احتجاجهم على رفض السلطات الروسية طلبات ترشيح شخصيات من المعارضة للانتخابات المحلية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، بحسب ما أفادت منظمة غير حكومية متخصصة في تعداد المتظاهرين.

وقالت منظمة "العداد الأبيض" على صفحتها على فيسبوك إن عدد المتظاهرين "بلغ 40 ألفا"، ما يجعل من هذه التظاهرة نصرا للمعارضة التي بات كل زعمائها تقريبا في السجن.

عل صعيد متصل، قالت لوبوف سوبول، السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين، اليوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في موسكو. وأظهر مقطع مصور على حساب سوبول على تويتر قوات الشرطة وهي تدخل مكتبها.

وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي، الذي يحتشد فيه المحتجون بأعداد ضخمة في شوارع العاصمة للسماح لمرشحي المعارضة بخوض انتخابات ستجرى في موسكو الشهر المقبل.

وسمحت سلطات المدينة بتنظيم احتجاج اليوم السبت، لكن احتجاجا مماثلا الأسبوع الماضي لم يتم التصريح بتنظيمه مما دفع الشرطة لاحتجاز ما يربو على ألف شخص في إطار حملات كبرى تنفذها على المعارضة منذ سنوات.

ز.أ.ب/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)