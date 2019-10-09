 آلاف المتظاهرين في ألمانيا وفرنسا ينددون بالهجوم التركي | أخبار | DW | 12.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

آلاف المتظاهرين في ألمانيا وفرنسا ينددون بالهجوم التركي

تظاهر في مدينتي فرانكفورت وكولونيا نحو 15 ألف شخص أغلبهم من الأكراد، منددين بالهجوم التركي على شمال سوريا وبالرئيس رجب طيب أردوغان. وقد اتسمت التظاهرات بالطابع السلمي. كما شهدت عدة مدن فرنسية احتجاجات حاشدة مماثلة.

Köln | Proteste der Kurden gegen der türkischen Militäroffensive in Syrien (Reuters/T. Schmuelgen)

شهدت مدينتا فرانكفورت وكولونيا (كولن) في ألمانيا تظاهرات حاشدة اليوم (السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) احتجاجا على الهجوم التركي على شمال سوريا. وفي كولونيا وحدها تظاهر نحو 10 آلاف شخص، جلهم من الكرد، داعين إلى إنهاء الهجوم وإدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن أجزاء كبيرة من شمال سوريا تديرها قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري، وهي أهم شريك للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). الانسحاب الأمريكي من نقاط في شمال سوريا خلال الأسبوع المنصرم مهد الطريق للهجوم التركي.

تركيا من جانبها، تقول إنها تستهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي والمقاتلين الأكراد على السواء في المنطقة. وتعتبر تركيا أن لقوات سوريا الديمقراطية والتنظيمات المتحالفة معها، صلات بحزب العمال الكردستانيPKK) ) الذي يقود تمردا ضد السلطة داخل تركيا.

مختارات

وفي مدينة كولونيا، حمل المتظاهرون أعلاما كردية، ورددوا هتافات منددة بأردوغان تصفه بالإرهابي. وحملوا لافتات كتب عليها "لا أسلحة ألمانية لماكنة أردوغان العسكرية". وطبقا لمتحدث في الشرطة الألمانية، التي كانت حاضرة لمنع أي اشتباكات محتملة مع أنصار أردوغان، فإن التظاهرات كانت سلمية في مجملها.

وفي مدن ألمانية أخرى سارت احتجاجات أخرى، حيث خرج نحو 4 آلاف متظاهر في مدينة فرانكفورت حسب مصادر الشرطة. وتستقبل ألمانيا أكبر عدد من المهاجرين الأتراك في أوروبا.

وفي نفس السياق، تظاهر آلاف الأشخاص الى جانب شخصيات سياسية فرنسية من اليسار السبت في عدة مدن في فرنسا دعما للأكراد وتنديدا بالهجوم التركي على مواقعهم في شمال سوريا، فيما نظمت تجمعات أخرى أيضا في أوروبا. وقدر المنظمون عدد المتظاهرين "بأكثر من 20 الف شخص". ونظمت تظاهرات أيضا في عدة مدن فرنسية منها باريس وليون وستراسبورغ وبوردو.

 وطبقا لوكالة فرانس بريس فقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "ترامب سفاح"، و"خلف واجهة البغدادي، أردوغان القائد الفعلي لداعش" أو "تركيا تجتاح روج آفا، وأوروبا تتأمل" في إشارة إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

م.م/ ا.ح (د ب ا، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:22

معارك كر وفر للسيطرة على رأس العين

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

معارك كر وفر للسيطرة على رأس العين  

مواضيع ذات صلة

Türkei Hatay Militärkonvoi an der Grenze zu Syrien

ألمانيا ودول أوروبية تطالب بوقف الهجوم التركي على شمال سوريا 09.10.2019

ما أن أعلن الرئيس التركي أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال سوريا حتى تواردت ردود الفعل الغربية المستنكرة والمطالبة بوقفها. وزير الخارجية الألماني ماس أدان الهجوم التركي "بشدة" كما طالب رئيس المفوضية الأوربية بوقفه.

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Ceylanpinar, Türkei

توبراك: أستغرب موقف أوروبا حيال تدخل أردوغان في شمال سوريا 11.10.2019

بدأ الجيش التركي هجوما عسكريا في شمال سوريا. وفيما تعتبر أنقرة أن الهدف من هذه العملية هو محاربة الإرهاب، يقول علي توبراك، رئيس الجالية الكردية في ألمانيا، أن الهدف الحقيقي من وراء الهجوم هو طرد الأكراد من مناطقهم.

Türkei Hatay Militärkonvoi an der Grenze zu Syrien

العملية العسكرية التركية بسوريا.. أية دلالات للدول العربية؟ 10.10.2019

تواصل تركيا عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها "نبع السلام" في شمال سوريا. وتطرح العملية أسئلة كثيرة حول أهدافها الحقيقية وتداعياتها. ولعل السؤال الأبرز هو ما دلالتها للدول العربية بعد "تخلي" ترامب عن الحلفاء الأكراد؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  