آلاف المتطوعين البولنديين يتدربون على القتال تحسبا لأي طارئ

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عشرات الآلاف من المدنيين البولنديين يتدربون على القتال للدفاع عن بلدهم في حال وقوع هجوم روسي
عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.
دعت الحكومة الأوكرانية القراصنة والمتطوعين السيبرانيين على مستوى العالم إلى استهداف المواقع الروسية. دعوة وجدت استجابة كبيرة، إذ انضم الآلاف إلى "جيش أوكرانيا الإلكتروني"، لكن هناك تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة.
تحتل الحرب على أوكرانيا مكانة بارزة في نشرات الأخبار والنقاشات العائلية وحوارات زملاء العمل، لكن رائد فضاء أمريكي كشف عن نقاشات حول نفس الموضوع على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد فضاء من روسيا.
مع تعزيز الحرب الأوكرانية الدعم له، أعلن رئيس وزراء المجر القومي فيكتور أوربان تحقيق "نصر كبير" بالانتخابات العامة، فيما أقر تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بالهزيمة مرجعاً فوز حزب أوربان إلى "جهازه الدعائي الضخم".
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