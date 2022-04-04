 آلاف المتطوعين البولنديين يتدربون على القتال تحسبا لأي طارئ | DW الأخبار | DW | 06.04.2022

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آلاف المتطوعين البولنديين يتدربون على القتال تحسبا لأي طارئ

عشرات الآلاف من المدنيين البولنديين يتدربون على القتال للدفاع عن بلدهم في حال وقوع هجوم روسي

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