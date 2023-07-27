آلاف المؤيدين للانقلابيين يتظاهرون في النيجر

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مظاهرات حاشدة في النيجر لتأييد الانقلابيين في يوم ذكرى الاستقلال عن فرنسا.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تعتزم إجلاء مئات من المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وذلك بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.
يثير الانقلاب في النيجر تساؤلات حول مصير سياسة ماكرون في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصًا وأن الرئيس الفرنسي كان يعول على النيجر لإعادة صياغة استراتيجيته في منطقة كانت مركز طموح له. فهل انهارت تلك الاستراتيجية بعد الانقلاب؟
نددت المجموعة العسكرية المنبثقة عن انقلاب النيجر بوجود تهديد "بحصول تدخل عسكري وشيك في نيامي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل قمة للمجموعة الإقليمية تعقد في نيجيريا لتقييم الوضع في هذا البلد.
اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس بازوم، غداة قمة إفريقية أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً للعودة للنظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".
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