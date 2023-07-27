 آلاف المؤيدين للانقلابيين يتظاهرون في النيجر | DW الأخبار | DW | 03.08.2023

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DW الأخبار

آلاف المؤيدين للانقلابيين يتظاهرون في النيجر

مظاهرات حاشدة في النيجر لتأييد الانقلابيين في يوم ذكرى الاستقلال عن فرنسا.

المزيد من المركز الإعلامي

أعلن رئيس أركان القوات المسلّحة في النيجر الخميس تأييد إعلان العسكريين الانقلابيين وضع حدّ لنظام الرئيس محمد بازوم

جيش النيجر يعلن رسميا دعم الانقلاب 27.07.2023

مسائية DW # محاولة انقلاب في النيجر... الأسباب والتداعيات؟

مسائية DW # محاولة انقلاب في النيجر... الأسباب والتداعيات؟ 27.07.2023

30.07.2023 Chairperson of Economic Community of West African States (ECOWAS) and President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, reacts while addressing the ECOWAS head of states and government in Abuja on July 30, 2023. West African leaders were to meet on Sunday for a crisis summit on the coup in Niger, where protesters tried to storm the French embassy after the junta warned of an imminent military intervention. In the third coup to fell a leader in Africa's restive Sahel region in as many years, Niger's elected president, Mohamed Bazoum, has been held by the military since Wednesday. (Photo by Kola SULAIMON / AFP) (Photo by KOLA SULAIMON/AFP via Getty Images)

مظاهرات في النيجر مؤيدة للانقلاب العسكري والاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات 30.07.2023

انقلاب النيجر، هل يقوض جهود مكافحة الإرهاب؟

انقلاب النيجر، هل يقوض جهود مكافحة الإرهاب؟ 03.08.2023

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People stand on a front loader travelling through floodwaters after the rains and floods brought by remnants of Typhoon Doksuri, in Zhuozhou, Hebei province, China August 3, 2023. REUTERS/Tingshu Wang

كوارث طبيعية .. إعصار خانون يجتاح تايوان واليابان وأجزاء من الصين 03.08.2023

ارتفاع منسوب البحر الأدرياتيكي يتسبب في تآكل سواحل ألبانيا.

الأدرياتيكي يبتلع سواحل ألبانيا 03.08.2023

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gibt während eines Besuchs des Karrierecenters der Bundeswehr Stuttgart ein Statement. Der Verteidigungsminister informierte sich über die Personalgewinnung der Bundeswehr +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعيد النظر بعلاقاتها مع النيجر بعد الانقلاب هناك 02.08.2023

Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020 02.08.2023

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FILE PHOTO: Nigerien security forces launch tear gas to disperse pro-junta demonstrators gathered outside the French embassy, in Niamey, the capital city of Niger July 30, 2023. REUTERS/Souleymane Ag Anara NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo

بدء إجلاء الرعايا الأوروبيين من النيجر.. وألمانيا تحث مواطنيها على المغادرة 01.08.2023

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تعتزم إجلاء مئات من المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وذلك بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.

16/02/2023 00:00:00 French President Emmanuel Macron, left, welcomes Niger's President Mohamed Bazoum before a working lunch Thursday, Feb. 16, 2023 at the Elysee Palace in Paris. (AP Photo/Michel Euler)

هل انهارت استراتيجية ماكرون الأفريقية بعد انقلاب النيجر؟ 02.08.2023

يثير الانقلاب في النيجر تساؤلات حول مصير سياسة ماكرون في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصًا وأن الرئيس الفرنسي كان يعول على النيجر لإعادة صياغة استراتيجيته في منطقة كانت مركز طموح له. فهل انهارت تلك الاستراتيجية بعد الانقلاب؟

NIAMEY, NIGER - JULY 28: Abdourahmane Tchiani and other army commanders held a meeting in the capital, Niamey, Niger on July 28, 2023. Gen. Abdourahmane Tchiani, the head of NigerÄôs presidential guard, appeared on national television on Friday and declared himself the new leader of the country after a coup. Balima Boureima / Anadolu Agency

انقلابيو النيجر يستبقون اجتماع إيكواس بتحذير من "أي تدخل مسلح" 30.07.2023

نددت المجموعة العسكرية المنبثقة عن انقلاب النيجر بوجود تهديد "بحصول تدخل عسكري وشيك في نيامي" من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قبل قمة للمجموعة الإقليمية تعقد في نيجيريا لتقييم الوضع في هذا البلد.

28/07/2023 *** TOPSHOT - This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tchiani, Niger's new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP) (Photo by -/ORTN - Télé Sahel/AFP via Getty Images)

النيجر: هل تتدخل فرنسا عسكريا؟ الانقلابيون يتهمون وباريس تنفي 31.07.2023

اتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس بازوم، غداة قمة إفريقية أمهلت المجموعة العسكرية الانقلابية أسبوعاً للعودة للنظام الدستوري، مؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".