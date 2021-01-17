 آلاف الفلسطنيين يشيعون قتلى سقطوا في عملية عسكرية إسرائيلة بالضفة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

آلاف الفلسطنيين يشيعون قتلى سقطوا في عملية عسكرية إسرائيلة بالضفة

قال مسؤولون فلسطينيون إن ستة فلسطينيين، بينهم قيادي بجماعة مسلحة ناشئة، قتلوا بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية، في واحدة من أكبر الاشتباكات المسلحة في الأسابيع الأخيرة.

الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذ عملية عسكرية واسعة مع الشرطة والاستخبارات في البلدة القديمة في نابلس

الجيش الإسرائيلي أكد تنفيذ عملية عسكرية واسعة مع الشرطة والاستخبارات في البلدة القديمة في نابلس

شارك آلاف الأشخاص، بينهم مسلحون غصّت بهم شوارع نابلس التي عمّها الإضراب، في تشييع خمسة فلسطينيين قتلوا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، استهدفت مقرّا لمجموعة "عرين الأسود" في مدينة نابلس و"مشغل أسلحة"، وفق الجيش الإسرائيلي.

مختارات

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بجروح في نابلس ليل الاثنين الثلاثاء (25/24 أكتوبر/تشرين الأول 2022). 

وبين القتلى وديع الحوح (31 عاما)، وهو قيادي بارز في مجموعة "عرين الأسود" المسلحة التي تكوّنت مؤخرًا وتتهمها إسرائيل بالضلوع في هجمات ضدها. وتبنّت المجموعة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول هجومًا أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عبر إذاعة "كان" الإسرائيلية مقتل الحوح. 

 وعقب العملية العسكرية في نابلس، جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل الشاب قصي التميمي بعد إصابته برصاصة في الصدر في قرية النبي صالح، بحسب الوزارة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود فتحوا النار في النبي صالح بعد أن "رأوا مشتبها به يطلق عبوة ناسفة في اتجاههم".

ولم يعقّب الجيش الإسرائيلي على حصيلة الثلاثاء في نابلس، لكنّه أكد تنفيذ عملية عسكرية واسعة مع الشرطة والاستخبارات ضد "المقرّ العام ومشغل أسلحة" تابعين لمجموعة "عرين الأسود" في البلدة القديمة في نابلس.

وأشار إلى "إصابة عدد من المشتبه بهم بالرصاص" خلال العملية. وذكر الجيش أن "عشرات الفلسطينيين أحرقوا إطارات وألقوا حجارة" في اتجاه الجنود الذين "ردّوا بإطلاق النار". 

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن الرئيس محمود عباس "يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس". كما أعلن "الحداد والإضراب الشامل في جميع أنحاء قطاع غزة" وفي مدن الضفة الغربية، فيما تعهدت حركة "الجهاد الإسلامي" بالرد. 

وأعلنت حركة حماس في بيان "تعليق دوام المؤسسات الحكومية في قطاع غزة بدءاً من الساعة 12 ظهراً" وتعطيل المدارس.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين، وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث كثّفت القوات الإسرائيلية مداهماتها في أعقاب اعتداءات دامية ضد إسرائيليين في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من مئة فلسطيني في أكبر حصيلة قتلى في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات.

هـ.د/ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Westjordanland Grenze Israel Checkpoint Hawara Gewalt Palästinenser

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    هل هي انتفاضة ثالثة؟ سؤال يتردد في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بعد تصاعد موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. في الصورة شبان فلسطينيون يرمون الجيش الإسرائيلي الحجارة بالقرب من حاجز عسكري.

  • Gaza Bombenangriff Israel Palästina Konflikt

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    طفل فلسطيني يتكئ على ثلاجة بقيت في المكان الذي كان يوجد فيه بيته قبل قصف القوات الاسرائيلية لمواقع في غزة، والتي اندلعت فيها أيضا مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

  • Gaza Demonstration Solidarität

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    شهدت غزة عدة مظاهرات مؤيدة للاحتجاجات في القدس والضفة الغربية، خاصة بعد سقوط قتلى في صفوف فلسطينيين كانوا يلقون الحجارة. ويسعى الكثير من الشباب في غزة للانضمام إلى ما يرونه "انتفاضة جديدة".

  • Palästina, Trauer nach Zusammenstoß mit israelischem Militär

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.

  • Israel Jerusalem Sicherheitskräfte Gewalt Ausschreitungen

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.

  • Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.

    الكاتب: ريم نجمي


مواضيع ذات صلة

03.01.2017 Palestinian houses in Bethlehem stand on the hill overlooking Jewish housing in the Israeli settlement Har Homa, in the West Bank, January 3, 2017. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

خبراء ألمان ـ الاستيطان الإسرائيلي "حجر في نعل السلام" 17.01.2021

اهتم الإعلام الألماني بقرار إسرائيل بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية، وذلك أيام قبيل مغادرة الرئيس دونالد ترامب منصبه في البيت الأبيض، وتزامنا مع اجتماع رباعي للسلام بالقاهرة شاركت فيه ألمانيا.