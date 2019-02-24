 آلاف الطلبة في الجزائر يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة | أخبار | DW | 26.02.2019

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أخبار

آلاف الطلبة في الجزائر يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

انضم الطلبة الجزائريون إلى الاحتجاجات المناوئة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية، وتظاهر آلاف الطلبة في جامعات العاصمة وفي جامعات أخرى في البلاد.

Proteste in Algerien (Getty Images/R. Kramdi)

خرج آلاف الطلبة الجامعيين في الجزائر اليوم الثلاثاء (26 شباط / فبراير 2019)، في مظاهرات مناوئة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر في 18 نيسان / أبريل المقبل.

وتجمع مئات الطلبة بوسط حرم الجامعة المركزية في العاصمة الجزائرية رافعين شعارات معارضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم، في حين أحكمت قوات الشرطة طوقها الأمني على مدخل الجامعة، من أجل منع خروج الطلبة إلى الشارع.

مختارات

فور إعلانه ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، انهال سيل من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الوضع الصحي للرئيس محط الانتقاد والتساؤل حول المصير، الذي يسير إليه البلد. (11.02.2019)

ونظم طلبة جامعة العلوم التكنولوجية بباب الزوار، وجامعة بوزريعة، وكلية الإعلام والاتصال في العاصمة الجزائرية، وقفات احتجاجية بنفس الأبعاد والأهداف. وخرج طلبة وأساتذة جامعة مدينة بجاية ( شرقي الجزائر) في مظاهرة سلمية باتجاه مقر الولاية (المحافظة)، في حين تظاهر الآلاف بجامعة مدينة البويرة، والمئات بجامعة مدينة تيزي وزو.

وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، حراكا شعبيا غير مسبوق رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، في حين دعا رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إلى الاحتكام للصندوق الذي سيكون الفيصل بين المترشحين في الانتخابات الرئاسية. ويتواجد بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الـ82 السبت المقبل، منذ مساء أول أمس الأحد بجنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجهورية.

 

ز.أ.ب / ح.ز (د ب أ)

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