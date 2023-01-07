 آلاف الاكراد في مسيرة سلام في باريس بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل ناشطات كرديات | DW الأخبار | DW | 08.01.2023

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DW الأخبار

آلاف الاكراد في مسيرة سلام في باريس بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل ناشطات كرديات

مسيرة سلام في باريس يشارك فيها آلاف الأكراد للمطالبة ببذل مزيد من الجهود لحل لغز مقتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل عشرة أعوام. الأكراد يطالبون الحكومة الفرنسية بحمايتهم.

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