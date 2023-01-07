آلاف الاكراد في مسيرة سلام في باريس بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل ناشطات كرديات

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مسيرة سلام في باريس يشارك فيها آلاف الأكراد للمطالبة ببذل مزيد من الجهود لحل لغز مقتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل عشرة أعوام. الأكراد يطالبون الحكومة الفرنسية بحمايتهم.
أصدر القضاء الفرنسي لائحة اتهام بحق المشتبه به في قتل ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين بالهجوم على مركز ثقافي كردي بباريس، فيما استدعت تركيا سفير فرنسا على خلفيّة ما وصفته بـ"دعاية مناهضة" لها. فما جديد التحقيق في الهجوم؟
تظاهر الأكراد في مدينة الحسكة السورية تنديداً بهجوم إطلاق النار الذي أوقع ثلاثة قتلى من الجالية الكردية في باريس، فيما قالت النيابة الفرنسية إن الرجل كان ينوي من البداية "اغتيال مهاجرين" في بلدة شمال العاصمة باريس.
في بداية العام المقبل، تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول الحكومة الجديدة، التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء، إلى سدة الحكم.
أمرت محكمة تركية بحبس 17 شخصا، احتياطيا، للاشتباه في تورطهم في انفجار وقع هذا الأسبوع في وسط اسطنبول وأسفر عن مقتل ستة أشخاص. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
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