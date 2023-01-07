آلاف الاكراد في مسيرة سلام في باريس بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل ناشطات كرديات

سياسة السويد المتشددة في ملف الهجرة ورئاستها للاتحاد الأوروبي

في بداية العام المقبل، تتولى السويد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وصول الحكومة الجديدة، التي تتسم بسياسات صارمة في مجال الهجرة واللجوء، إلى سدة الحكم.