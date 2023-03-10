 آكل النمل الحرشفي في خطر | وثائقي | DW | 23.03.2023

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وثائقي

آكل النمل الحرشفي في خطر

يعيش حيوان آكل النمل الحرشفي في آسيا وإفريقيا وهو مهدد بالانقراض. تعتبر لحوم هذه الحيوانات طعاما شهيا في إفريقيا وتباع حراشفها كأدوية في آسيا. يتم صيد الحيوانات المحمية وتهريبها على نطاق واسع.

يعتبر آكل النمل من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم بشكل غير قانوني والطلب عليها آخذ في الازدياد. وكان حيوان آكل النمل الآسيوي قد تصدر عناوين الصحف مؤخرًا عندما كان يُشتبه في أنه حامل لفيروس كورونا. وعلى ضفاف نهر الكونغو ، يباع البنغول وهو الاسم الإنجليزي لآكل النمل مقابل بضعة يوروهات. ولكن في مدن مثل كينشاسا يُباع لحمه بمئة ضعف سعره ، وعلى الرغم من أن بيعه غير قانوني إلا أن لحومه تقدم على لائحة الطعام في أفضل المطاعم. أما في آسيا فقد أصبحت التجارة بحراشفها مربحة جدا، فهي مطلوبة هناك وتباع بأسعار مرتفعة لاعتقاد الناس أنها ذات مفعول طبي. غير أن حيوان آكل النمل الحرشفي انقرض في آسيا تقريبًا. وينقذ رجال الشرطة بعضا منها في عمليات خاصة فيقوم حماة البيئة بإعادة هذه الحيوانات المهددة بالانقراض إلى البرية. يتتبع صحفيون صيادي حيوان آكل النمل الحرشفي في أدغال جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يتقفون في فيتنام أثر مهربي لحوم هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

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FILE - In this Feb. 15, 2019 file photo, a pangolin looks for food on private property in Johannesburg, South Africa. Often caught in parts of Africa and Asia, the anteater-like animals are smuggled mostly to China and Southeast Asia, where their meat is considered a delicacy and scales are used in traditional medicine. In April 2020, the Wildlife Justice Commission reported traders were stockpiling pangolin scales in several Southeast Asia countries awaiting an end to the pandemic. (AP Photo/Themba Hadebe) |

آكل النمل الحرشفي في خطر 15.02.2023

يعيش حيوان آكل النمل الحرشفي في آسيا وإفريقيا وهو مهدد بالانقراض. تعتبر لحوم هذه الحيوانات طعاما شهيا في إفريقيا وتباع حراشفها كأدوية في آسيا. يتم صيد الحيوانات المحمية وتهريبها على نطاق واسع.