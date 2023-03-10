آكل النمل الحرشفي في خطر

يعتبر آكل النمل من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم بشكل غير قانوني والطلب عليها آخذ في الازدياد. وكان حيوان آكل النمل الآسيوي قد تصدر عناوين الصحف مؤخرًا عندما كان يُشتبه في أنه حامل لفيروس كورونا. وعلى ضفاف نهر الكونغو ، يباع البنغول وهو الاسم الإنجليزي لآكل النمل مقابل بضعة يوروهات. ولكن في مدن مثل كينشاسا يُباع لحمه بمئة ضعف سعره ، وعلى الرغم من أن بيعه غير قانوني إلا أن لحومه تقدم على لائحة الطعام في أفضل المطاعم. أما في آسيا فقد أصبحت التجارة بحراشفها مربحة جدا، فهي مطلوبة هناك وتباع بأسعار مرتفعة لاعتقاد الناس أنها ذات مفعول طبي. غير أن حيوان آكل النمل الحرشفي انقرض في آسيا تقريبًا. وينقذ رجال الشرطة بعضا منها في عمليات خاصة فيقوم حماة البيئة بإعادة هذه الحيوانات المهددة بالانقراض إلى البرية. يتتبع صحفيون صيادي حيوان آكل النمل الحرشفي في أدغال جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يتقفون في فيتنام أثر مهربي لحوم هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.