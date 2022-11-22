آفاق لتعزيز التعايش في مونستر الألمانية

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بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها نظمت جمعية آفاق في مدينة مونستر الألمانية معرضا للكتاب. وتسعى الجمعية من خلال هذه الفعالية التي شاركت فيها مكتبات من مدن ألمانية مختلفة- الى فتح آفاق جديدة في المدينة من خلال تعزيز المشاركة في مجالات متعددة.
لاجئون يطلبون اللجوء في أوروبا فترفض طلباتهم. هذه الجملة تنطبق على حال العشرات من العائلات اللاجئة الفلسطينية في السويد، ممن طلبوا اللجوء هناك، فباتوا والسلطات أمام معضلة حقيقية: إلى أين ينبغي أن يتم ترحيلهم؟
يتواصل قدوم اللاجئين الأفغان إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسط مخاوف من تكرار سيناريو عام 2015. فيما أعرب لاجئون عن مخاوفهم من أن توسع الأزمة الأفغانية جبهة المناهضين للهجرة والمعادين للمهاجرين وتعطل حصولهم على الجنسية.
في 27 سبتمبر/ أيلول 2006 عُقدت أو جلسة لـ"مؤتمر الإسلام في ألمانيا"، كإحدى آليات الحوار مع المسلمين واندماجهم في المجتمع الألماني وفق السياسة التي انتهجتها أنغيلا ميركل، فما هي الحصيلة والمستشارة على وشك مغادرة السلطة؟
هل تعتمد إدارة الرئيس جو بايدن على سياسة جديدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكيف ستتعامل مع العُقد التي ترثها عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ومع التحديات التي تفرضها المنافسة مع قوى منافسة؟
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