 آفاق لتعزيز التعايش في مونستر الألمانية | DW الأخبار | DW | 22.11.2022

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آفاق لتعزيز التعايش في مونستر الألمانية

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها نظمت جمعية آفاق في مدينة مونستر الألمانية معرضا للكتاب. وتسعى الجمعية من خلال هذه الفعالية التي شاركت فيها مكتبات من مدن ألمانية مختلفة- الى فتح آفاق جديدة في المدينة من خلال تعزيز المشاركة في مجالات متعددة.

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