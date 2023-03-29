آفاق جديدة لتوليد الطاقة بطرق مختلفة

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لا يمكن توليد الطاقة من خلال أنظمة الرياح والطاقة الشمسية التقليدية فقط، بل هناك طرق غير تقليدية أيضا: الرقص في نادٍ أو المشي في نزهة أو استخدام البوابات الدوارة في مترو الأنفاق. مجلتنا تقدم بعض الطرق الأكثر غرابة.
تُعد الرياح على ارتفاعات عالية مصدرا كبيرا غير مستغل للطاقات المتجددة، في هذه الاثناء تستمر محاولات تطوير طائرات ورقية لاستغلالها في توليد الكهرباء، ما هي فرص النجاح في ذلك؟
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون من شأنه أن يفرض الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة. لكن لماذا أثار التشريع الذعر بين مالكي المنازل والعقارات؟
هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.
تسعى ألمانيا جاهدة إلى القضاء على بصمتها الكربونية بحلول عام 2045 عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوسيع اعتماد الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين، الذي سيلعب دورا محوريا، فما هو دور إفريقيا في هذا الشأن؟
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