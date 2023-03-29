آفاق جديدة لتوليد الطاقة بطرق مختلفة

إفريقيا شريك أساسي.. ألمانيا تتبنى استراتيجية وطنية للهيدروجين

تسعى ألمانيا جاهدة إلى القضاء على بصمتها الكربونية بحلول عام 2045 عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوسيع اعتماد الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين، الذي سيلعب دورا محوريا، فما هو دور إفريقيا في هذا الشأن؟