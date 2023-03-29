 آفاق جديدة لتوليد الطاقة بطرق مختلفة | صنع في ألمانيا | DW | 09.08.2023

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صنع في ألمانيا

آفاق جديدة لتوليد الطاقة بطرق مختلفة

لا يمكن توليد الطاقة من خلال أنظمة الرياح والطاقة الشمسية التقليدية فقط، بل هناك طرق غير تقليدية أيضا: الرقص في نادٍ أو المشي في نزهة أو استخدام البوابات الدوارة في مترو الأنفاق. مجلتنا تقدم بعض الطرق الأكثر غرابة.

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