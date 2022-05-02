آزوفستال تحت القصف وتواصل عملية إجلاء المدنيين

أوكرانيا.. إجلاء أول دفعة من المدنيين من مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول

بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.