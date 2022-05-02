آزوفستال تحت القصف وتواصل عملية إجلاء المدنيين

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وصول عشرات لبر الأمان بعد إجلائهم من مصنع للصلب في ماريوبول بأوكرانيا
قصفت القوات الروسية مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، مؤكدة تقارير سابقة عن غارات على المصنع المحاصر حيث قال رئيس البلدية إن أكثر من 200 مدني ما زالوا محاصرين.
بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
أطلق الرئيس بوتين اتهامات ضد كييف بأنها تعمل على منع القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام، يأتي ذلك بعد طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال فتح ممرات إنسانية بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.
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