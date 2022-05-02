 آزوفستال تحت القصف وتواصل عملية إجلاء المدنيين | DW الأخبار | DW | 03.05.2022

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DW الأخبار

آزوفستال تحت القصف وتواصل عملية إجلاء المدنيين

وصول عشرات لبر الأمان بعد إجلائهم من مصنع للصلب في ماريوبول بأوكرانيا

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المزيد من المركز الإعلامي

Azovstal steel plant employee Valeria, last name withheld, evacuated from Mariupol, hugs her son Matvey, who had earlier left the city with his relatives, as they meet at a temporary accommodation centre during Ukraine-Russia conflict in the village of Bezimenne in the Donetsk Region, Ukraine May 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

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Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Metallurgische Kombinat Asow-Stahl in Mariupol. +++ dpa-Bildfunk +++

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Azovstal steel plant employee Valeria, last name withheld, evacuated from Mariupol, hugs her son Matvey, who had earlier left the city with his relatives, as they meet at a temporary accommodation centre during Ukraine-Russia conflict in the village of Bezimenne in the Donetsk Region, Ukraine May 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

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Internally displaced people from Mariupol arrive at a refugee center fleeing from the Russian attacks, in Zaporizhzhia, Ukraine, Thursday, April 21, 2022. Mariupol, which is part of the industrial region in eastern Ukraine known as the Donbas, has been a key Russian objective since the Feb. 24 invasion began. (AP Photo/Leo Correa)

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