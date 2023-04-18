 آراء مواطنين من السودان حول الحرب في بلادهم | DW الأخبار | DW | 26.04.2023

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DW الأخبار

آراء مواطنين من السودان حول الحرب في بلادهم

آراء مواطنين من السودان حول الحرب في بلادهم وتوقعاتهم إزاء المستقبل

المزيد من المركز الإعلامي

Smoke rises in Omdurman, near Halfaya Bridge, during clashes between the Paramilitary Rapid Support Forces and the army as seen from Khartoum North, Sudan April 15, 2023. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

من يضع حداً لحرب الجنرالات في السودان؟ 18.04.2023

استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان وسط احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع

استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان وسط القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع 23.04.2023

15.04.2023**Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو 15.04.2023

أكثر من مئة قتيل مدني في السودان حيث يتواصل القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع

أكثر من مئة قتيل مدني في السودان مع تواصل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع 17.04.2023

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أزمة المياه تدفع الحكومة التونسية لتضييق الخناق على المزراعين

أزمة المياه تدفع الحكومة التونسية لتضييق الخناق على المزراعين 26.04.2023

أجبرت طواقم عمل كهرباء غزة سكان القطاع على فصل عدادات قياس سحب التيار وتحويلها إلى أخرى ذكية مسبقة الدفع

إجبار المواطنين في غزة على تركيب عدادات للكهرباء مسبقة الدفع 26.04.2023

يسعى اللاجئ السوري عدنان الموسى الفرملي للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة لذوي الاحتياجات الخاصة باريس 2024.

لاجئ سوري يحلم بالتألق في الألعاب البارالمبية في باريس 2024 26.04.2023

كان يُفترض أن تحلق المروحية الصغيرة جيني خمس مرات فقط فوق سطح المريخ، لكنها الآن أكملت رحلتها الخمسين.

مروحية المريخ "جيني" تواصل تحليقها التدريبي 26.04.2023

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21.04.2023 dpatopbilder - HANDOUT - 21.04.2023, Sudan, Khartum: Rauch steigt in der Nähe des Doha International Hospital auf. Bei den Kämpfen im Sudan ist am 21.04.2023 ein weiterer Mitarbeiter der Vereinten Nationen ums Leben gekommen. Foto: Uncredited/Maheen S/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung innerhalb der nächsten 14 Tagen und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

استمرار القتال في الخرطوم رغم إعلان هدنة العيد 22.04.2023

شهدت الخرطوم الجمعة معارك عنيفة نهارا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالرغم من الهدنة المعلنة، وعلت أصوات الانفجارات في بعض أحياء العاصمة السودانية في أول ايام عيد الفطر فيما تستمر الدعوات لإجلاء الأجانب.

19/04/2023 People gather at the station to flee from Khartoum during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum, Sudan April 19, 2023. REUTERS/El-Tayeb Siddig

رحلة "طويلة وخطيرة".. سودانيون يفرون بشق الأنفس من الخرطوم إلى مصر 25.04.2023

إثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون لأمكنة أكثر أمانا، وتتوجه عائلات سودانية إلى مصر فرارا من القتال. بعضهم يحكي قصة فراره المحفوفة بالمخاطر. يشعرون في مصر بالارتياح لكنهم قلقين على من تركوهم.

Residential buildings damaged in fighting are seen in Khartoum, Sudan, Thursday, April 20, 2023. The latest attempt at a cease-fire between the rival Sudanese forces faltered as gunfire rattled the capital of Khartoum. Through the night and into Thursday morning, gunfire could be heard almost constantly across Khartoum. (AP Photo/Marwan Ali)

وسط المعارك.. نشطاء السودان يقومون بالإغاثة ويدعون لانتقال سلمي! 24.04.2023

مع استمرار القتال في السودان، أخذ النشطاء الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني على عاتقهم تنسيق جهود توفير المياه والغذاء مع نقص الاحتياجات الأساسية. ودعا النشطاء إلى انتقال سلمي والعودة إلى مسار الديمقراطية في السودان.

Horst Schauer and Mareike Roewekamp, a German couple who happened to be in Sudan on their honeymoon, show pictures and videos on their phone as they recall their flight from Khartoum, where they had been stuck in a hotel for days, during a Reuters interview in Berlin, Germany, April 25, 2023. REUTERS/Annegret Hilse

فراراً من جحيم الخرطوم.. ألمانيان يقطعان رحلة ركض بطول أفريقيا 26.04.2023

روى زوجان ألمانيان رحلة هروبهما من جحيم المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث قلبت الأحداث المتسارعة خططهما لرحلة عبر أفريقيا رأساً على عقب.