 آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال في وعود الحكومة | DW الأخبار | DW | 11.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال في وعود الحكومة

تراوحت آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال بين تصديق وعود أردوغان باعادة بناء المنازل في خلال سنة وبين عدم تصديق هذه الوعود.

المزيد من المركز الإعلامي

Fokus_Nordirland Still aus DW-Eigendreh Nordirland, Belfast, Katholiken, Protestanten, Brexit, Spannungen

إيرلندا الشمالية تحتفل بالذكرى السنوية 25 لاتفاق الجمعة العظيمة للسلام 11.04.2023

تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز بموجب اتفاقيات تم إبرامها بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز.

تونس تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز 10.04.2023

(220329) -- WASHINGTON, March 29, 2022 (Xinhua) -- Photo taken on Feb. 19, 2020 shows the Pentagon seen from an airplane over Washington D.C., the United States. (Xinhua/Liu Jie)

تسريبات وثائق البنتاغون: بين الحقيقة والتضليل 10.04.2023

يقبل اليمنيون في صنعاء على تكحيل أعينهم في عادة تعتبر من أقدم تقاليد رمضان، فهل لهذا التكحيل أضرار على العين؟

اليمنيون وتكحيل العين في رمضان 10.04.2023

المزيد DW الأخبار

بسنتي هاني... مصري مسيحي يصنع فوانيس رمضان، وقد ورث مهنته التقليدية هذه عن والده منذ 12 عامًا.

بسنتي هاني... مسيحي يصنع فوانيس رمضان في الشهر الفضيل لإظهار المحبة والتآخي في المجتمع المصري 11.04.2023

أعلن خفر السواحل الإيطالية أنّهم يعملون على إنقاذ 1200 مهاجر على متن مركبين في البحر الأبيض المتوسط.

السلطات الإيطالية .. تزايد عدد محاولات عبور المتوسط نحو أوروبا 11.04.2023

معاناة المدنيين الوكران بالقرب من خطوط المواجهة. دمار هائل وخطر على الحياة ونقص في كل شيء.

المدنيون في باخموت وحولها يعانون من نقص كل شيء تقريبا 11.04.2023

تتواصل المباحثات السعودية-الحوثية بوساطة عُمانية بكثافة خاصة بعد الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

اليمن .. مفاوضات سعودية حوثية مكثفة بهدف التوصل إلى سلام 11.04.2023

اقرأ أيضا

21.9.2022, Istanbul, Türkei, Türkische Polizei hat die Presseerklärung der Samstagsmütter in Istanbul, Çağlayan nicht erlaubt. 16 Menschen festgenommen.

إجراءات صارمة ضد المهاجرين قبل الانتخابات التركية! 06.04.2023

ذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه تم القبض على 1353 مهاجر غير نظامي في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الداخلية. وتم اعتقال 37 مهربًا مشتبها فيهم، من بينهم أربعة أجانب، كجزء من العملية.

Trükei | Mindestens 10 Tote nach Überschwemmungen in Südosttürkei. Sanliurfa

سقوط قتلى في فيضانات ضربت منطقة الزلزال في تركيا 15.03.2023

قُتل 13 شخصا على الأقل نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا متضرّرتين بالزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا. وتخشى السلطات من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، سيما وخدمة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار هطول الأمطار خلال اليوم.

Turkish citizen Mehmet Ismet prays in front the rubble of the historic Habib Najjar mosque which destroyed during the devastated earthquake, in the old city of Antakya, Turkey, Saturday, Feb. 11, 2023. Antakya, known as Antioch in ancient times, has been destroyed many times by earthquakes. It was destroyed yet again by an earthquake earlier this month, and residents are wondering if its ancient glories will ever come back. (AP Photo/Hussein Malla)

زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الكارثة وتداعياتها بالتفاصيل والأرقام 08.03.2023

قبل شهر ضرب زلزال قوي أجزاء من تركيا وسوريا. وللكارثة الطبيعية أيضًا تداعيات سياسية واجتماعية هائلة داخل المجتمعين التركي والسوري، نقدم ما يلي لآخر بيانات الخسائر والأضرار الذي خلفتها الكارثة على السكان.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (L) talks with the President of the European Commission Ursula von der Leyen and Sweden Prime minister Ulf Kristersson during an International Donors Conference for Turkey and Syria after the earthquake which hit the two countries, at the EU headquaters in Brussels on March 20, 2023. (Photo by John THYS / AFP)

مانحون يجمعون 7 مليارات يورو استجابة لزلزال تركيا وسوريا 20.03.2023

جمع مؤتمر المانحين الذي دعت له المفوضية الأوروبية 7 مليارات يورو من أجل مساعدة تركيا وسوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل ستة أسابيع. فيما انتقدت الخارجية السورية عدم دعوة دمشق للمؤتمر.