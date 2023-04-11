آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال في وعود الحكومة

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تراوحت آراء المواطنين الأتراك في المناطق المتضررة من الزلزال بين تصديق وعود أردوغان باعادة بناء المنازل في خلال سنة وبين عدم تصديق هذه الوعود.
ذكرت صحيفة "حريت" التركية أنه تم القبض على 1353 مهاجر غير نظامي في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الداخلية. وتم اعتقال 37 مهربًا مشتبها فيهم، من بينهم أربعة أجانب، كجزء من العملية.
قُتل 13 شخصا على الأقل نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب شرق تركيا متضرّرتين بالزلزال المدمر الذي وقع مؤخرا. وتخشى السلطات من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، سيما وخدمة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار هطول الأمطار خلال اليوم.
قبل شهر ضرب زلزال قوي أجزاء من تركيا وسوريا. وللكارثة الطبيعية أيضًا تداعيات سياسية واجتماعية هائلة داخل المجتمعين التركي والسوري، نقدم ما يلي لآخر بيانات الخسائر والأضرار الذي خلفتها الكارثة على السكان.
جمع مؤتمر المانحين الذي دعت له المفوضية الأوروبية 7 مليارات يورو من أجل مساعدة تركيا وسوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل ستة أسابيع. فيما انتقدت الخارجية السورية عدم دعوة دمشق للمؤتمر.
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