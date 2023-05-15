 آراء المواطنين الأتراك في أهداف مرشحي الرئاسة اردوغان وكليجدار أوغلو | DW الأخبار | DW | 28.05.2023

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DW الأخبار

آراء المواطنين الأتراك في أهداف مرشحي الرئاسة اردوغان وكليجدار أوغلو

أجمع الناخبون الأتراك على أهمية جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة للبلاد. وانقسم رأي الناخبين حول المرشحين أردوغان وكليجدار أوغلو . ويميل الكثيرون لمنح أصواتهم لأردوغان ولكن المعارضة لم تفقد الأمل.

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15/05/2023 TOPSHOT - Turkish President Tayyip Erdogan (R), accompanied by his wife Ermine Erdogan (L), waves to supporters at the AK Party headquarters in Ankara, Turkey May 15, 2023. Turkey is braced for its first election runoff after a night of high drama showed President Recep Tayyip Erdogan edging ahead of his secular rival but failing to secure a first-round win. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

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ANKARA, TURKIYE - MAY 28: Turkish citizens cast their votes for the second round of Turkiye's presidential elections at the polling station in Ankara, Turkiye on May 28, 2023. Millions of voters started heading to the polls in Turkiye as the country's second round of presidential elections began Sunday at 8 a.m. local time (0500GMT). Omer Taha Cetin / Anadolu Agency

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا الأحد من أجل إجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الجولة الثانية، مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.

ANKARA, TURKEY - MAY 15: Turkish President Recep Tayyip Erdogan waves to supporters at AK Party headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. President Recep Tayyip Erdogan faced his biggest electoral test as the country voted in the general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity had recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu. (Photo by Burak Kara/Getty Images) +++ ANKARA, TURKEY - MAY 15: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu speaks to the media at the Republican People's Party (CHP) headquarters on May 15, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images)

قبيل جولة الإعادة.. لا يزال البعض متفائلا بهزيمة أردوغان! 22.05.2023

نتائج انتخابات 14 أيار/ مايو في تركيا هي أكثر من واقعية بالنسبة لمؤيدي المعارضة. ويبدو أن فوز منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو بعيد المنال. موفد DW إركان أريكان سأل بعض الناخبين عن انطباعاتهم وتوقعاتهم للجولة الثانية.

People line up to vote at a polling station during the second round of the presidential election in Diyarbakir, Turkey May 28, 2023. REUTERS/Sertac Kayar

انتهاء التصويت وبدء الفرز بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية 28.05.2023

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.

Wahlzettel für die türkische Präsidentschaftswahl liegen in einem Wahllokal in der Messe Hannover. In der Messe Hannover können wahlberechtigte Türken ihre Stimmen bis zum 24. Mai abgeben. Das Rennen um das Präsidentenamt der Türkei zwischen Amtsinhaber Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu wird am 28. Mai 2023 in einer Stichwahl entschieden.

DW تتحقق.. ما تأثير المعلومات المضللة على قرار الناخب التركي؟ 27.05.2023

قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا يتواصل نشر معلومات مضللة على الإنترنت، وهو ما يثير الجدل حول مدى تأثيرها على نتائج المعركة الإنتخابية. نبين هنا أهم هذه الادعاءات وما إذا كانت صحيحة أم مزيفة.