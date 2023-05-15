آراء المواطنين الأتراك في أهداف مرشحي الرئاسة اردوغان وكليجدار أوغلو

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أجمع الناخبون الأتراك على أهمية جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة للبلاد. وانقسم رأي الناخبين حول المرشحين أردوغان وكليجدار أوغلو . ويميل الكثيرون لمنح أصواتهم لأردوغان ولكن المعارضة لم تفقد الأمل.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا الأحد من أجل إجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الجولة الثانية، مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.
نتائج انتخابات 14 أيار/ مايو في تركيا هي أكثر من واقعية بالنسبة لمؤيدي المعارضة. ويبدو أن فوز منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو بعيد المنال. موفد DW إركان أريكان سأل بعض الناخبين عن انطباعاتهم وتوقعاتهم للجولة الثانية.
أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.
قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا يتواصل نشر معلومات مضللة على الإنترنت، وهو ما يثير الجدل حول مدى تأثيرها على نتائج المعركة الإنتخابية. نبين هنا أهم هذه الادعاءات وما إذا كانت صحيحة أم مزيفة.
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