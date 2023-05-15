آراء المواطنين الأتراك في أهداف مرشحي الرئاسة اردوغان وكليجدار أوغلو

DW تتحقق.. ما تأثير المعلومات المضللة على قرار الناخب التركي؟

قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا يتواصل نشر معلومات مضللة على الإنترنت، وهو ما يثير الجدل حول مدى تأثيرها على نتائج المعركة الإنتخابية. نبين هنا أهم هذه الادعاءات وما إذا كانت صحيحة أم مزيفة.