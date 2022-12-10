 آدم وإيدا | تقارير جديدة | DW | 29.03.2023

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تقارير جديدة

آدم وإيدا

نجى التوأم آدم وإيدا من الهولوكوست لكنهما لم يلتقيا إلا بعد 53 عاماً. كان الطفلان اليهوديان بعمر ثلاث سنوات عندما فُصلا إبان الهولوكوست وافترقت بهما الطرق لنصف قرن.

Still Dokumentation Adam und Ida

Still Dokumentation Adam und Ida

نجى آدم من معسكر الاعتقال وعُرض لاحقا للتبني ونجت إيدا من الحرب محمية في كنف عائلة بولندية. تلقى كلا الطفلين تربية كاثوليكية وتم تعميدهما ومنحهما شهادتي ميلاد واسمين جديدين، ولهذا بدا من المستحيل أن يلتقيا مرة أخرة. لكن في أحد الأيام لفتت انتباه إيدا صورة في جريدة ذكرتها بشخص تعرفه وكانت المفاجأة. هذه هي المرة الأولى التي يحكي فيها آدم وإيدا قصتهما لطاقم تصوير ألماني. إنها قصة لا تصدق مفعمة بمشاعر الفقدان والخسارة والبحث عن الانتماء والهوية.


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023 – 01:00 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 11:00 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 15:00 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

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