نجى آدم من معسكر الاعتقال وعُرض لاحقا للتبني ونجت إيدا من الحرب محمية في كنف عائلة بولندية. تلقى كلا الطفلين تربية كاثوليكية وتم تعميدهما ومنحهما شهادتي ميلاد واسمين جديدين، ولهذا بدا من المستحيل أن يلتقيا مرة أخرة. لكن في أحد الأيام لفتت انتباه إيدا صورة في جريدة ذكرتها بشخص تعرفه وكانت المفاجأة. هذه هي المرة الأولى التي يحكي فيها آدم وإيدا قصتهما لطاقم تصوير ألماني. إنها قصة لا تصدق مفعمة بمشاعر الفقدان والخسارة والبحث عن الانتماء والهوية.



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