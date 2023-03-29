 آدم وإيدا - توأم فرَّقته المحرقة النازية | تقارير جديدة | DW | 29.03.2023

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تقارير جديدة

آدم وإيدا - توأم فرَّقته المحرقة النازية

نجا التوأم آدم وآيدا من المحرقة النازية ولم يلتق الشقيقين إلا بعد 53 عامًا. وقد كانا في سن الثالثة عندما فُصِلَ الطفلان اليهوديان عن بعضهما البعض ولم تتقاطع طرقهما سوى بعد نصف قرن.

Still Dokumentation Adam und Ida

Still Dokumentation Adam und Ida

نجا آدم من معسكر الاعتقال وعُرض للتبني، بينما نجت آيدا من الحرب بعد أن اختبأت لدى زوجين بولنديين. عُمِّدَ الاثنان ومنحا اسمين جديدين وحصلا على شهادتي ميلاد وتربيا تربية كاثوليكية. وبدا من شبه المستحيل أن يلتقيا مرة أخرى. لكن ذات يوم تعرفت آيدا عبر صورة في الجريدة على شخص تذكرته. لأول مرة في حياتهما يروي آدم وآيدا قصتهما لطاقم تصوير ألماني.

إنها قصة خارقة عن حياة شقيقين، قضيا حياتهما بحثا عن الهوية والانتماء.  


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023 – 01:00 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 11:00 UTC
الخميس 27 أبريل/نيسان 2023 – 15:00 UTC
السبت 29 أبريل/نيسان 2023 - 05:00 UTC

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