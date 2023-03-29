آدم وإيدا - توأم فرَّقته المحرقة النازية

نجا آدم من معسكر الاعتقال وعُرض للتبني، بينما نجت آيدا من الحرب بعد أن اختبأت لدى زوجين بولنديين. عُمِّدَ الاثنان ومنحا اسمين جديدين وحصلا على شهادتي ميلاد وتربيا تربية كاثوليكية. وبدا من شبه المستحيل أن يلتقيا مرة أخرى. لكن ذات يوم تعرفت آيدا عبر صورة في الجريدة على شخص تذكرته. لأول مرة في حياتهما يروي آدم وآيدا قصتهما لطاقم تصوير ألماني.

إنها قصة خارقة عن حياة شقيقين، قضيا حياتهما بحثا عن الهوية والانتماء.



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DW عربية

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